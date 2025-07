Au travers d'un schéma on ne peut plus clair, c'est l'informateur préféré de GPD qui est revenu sur la question pas plus tard qu'hier. The Phawx – de son vrai nom Cary Golomb – a présenté la forme et la méthode de fixation dudit pack.

C'est logiquement à l'arrière de la console que la batterie externe sera placée et compte tenu de sa faible largeur, elle ne devrait pas le moins du monde gêner la prise en main de la console. Au dos de la Win 5 trois points de fixation ont été prévus par GPD qui s'est résolue à cette solution de batterie externe afin de mieux refroidir la puce et de garantir un fonctionnement optimal pour un TDP compris entre 45 et 75 watts.

Il est à noter que GPD a prévu de laisser à l'utilisateur le choix de baisser ce TDP, pour des sessions moins exigeantes, mais cette fourchette reste celle visée par la marque. The Phawx souligne au passage qu'avec la batterie de 80 Wh prévue par GPD, la Win 5 accusera un poids d'environ 900 grammes alors que sans, il est question d'exactement 556 g. C'est plus ou moins la même chose que la console Switch 2 de Nintendo, mais il n'est encore question que d'un prototype.

Rappelons qu'AYANEO vient juste de présenter la seule concurrente annoncée à cette Win 5. La NEXT 2 se démarque par l'intégration de la batterie comme sur toutes les autres consoles portables, mais devrait sortir un peu plus tard que le modèle de GPD.