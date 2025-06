Simplement baptisée ROG Xbox Ally, cette seconde console sera donc animée par le SoC Ryzen Z2 A. Bien moins musclée que le Ryzen AI Z2 Extreme, cette puce ne dispose que de 4 cœurs CPU (8 threads) en architecture Zen 2 et de 8 unités de calcul en RDNA 2 seulement. Le TDP est bien sûr bien plus faible que sur l'autre SoC d'AMD : on parle ici de 6 à 20 watts pour une puce qui semble se rapprocher nettement de celle du Steam Deck.

ASUS et Microsoft ont décidé d'épauler l'APU d'AMD par 16 Go de LPDDR5X-6400 soit moins de mémoire moins rapide que sur la ROG Xbox Ally X. On garde en revanche le même SSD (M.2 2280 de 1 To) alors que la batterie baisse sensiblement pour ne plus proposer qu'une capacité de 60 Wh. En revanche, les photos le montraient assez clairement : le châssis des consoles est identique, mais le poids du petit modèle est plus faible à 670 grammes.