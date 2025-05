Des documents de douane récemment apparus en ligne font état de microprocesseurs portant la référence Z2X28W, ce qui correspondrait au très attendu AMD Ryzen Z2 Extreme. Cet APU, gravé selon l'architecture Zen 5 pour la partie CPU et RDNA 3.5 pour la partie graphique intégrée (iGPU), promettrait une configuration hybride avec 3 cœurs Zen 5 et 5 cœurs Zen 5c, pour un total de 8 cœurs et 12 unités de calcul (Compute Units) graphiques. Avec un TDP (enveloppe thermique) de 28W, cette puce pourrait offrir un gain de performance notable, estimé entre 25 et 30 % par rapport au Z1 Extreme qui équipe l'actuelle ROG Ally et la ROG Ally X.