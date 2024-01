Déjà une console ROG Ally 2 ? C'est ASUS India qui en parle...

La console semble avoir remporté un joli succès et, comme pour enfoncer le clou tout en élargissant la base potentielle, ASUS a distribué une seconde version dont l'unique changement aura été l'intégration d'une puce moins musclée, le Z1 en lieu et place du Z1 Extreme.

Mais, vice-président d'ASUS India, Arnold Su a pris tout le monde de court il y a seulement quelques jours en faisant une annonce reprise par VideoCardz. La surprise, ça va devenir une habitude !

« ASUS is planning to bring a successor to the device sometime this year: we most likely will launch a second generation [handheld gaming console] this year. We will still keep the Windows features, but we will focus more on gaming ».