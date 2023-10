ROG Ally Z1 vs Z1 Extreme : des performances réduites d'un petit tiers, et c'est ASUS qui le dit

ASUS ROG Ally

ASUS reprend la formule (gagnante) du Steam Deck et l'améliore sur quasiment tous les aspects. La prise en main est excellente, l'appareil plus compact et moins lourd. Le très bon écran fait toute la différence, et le Z1 Extreme permet non seulement de délivrer des performances impressionnantes pour le format, tout en maitrisant la chauffe et les nuisances sonores grâce à l'excellent refroidissement mis en place par ASUS. L'autonomie dépendra des réglages que vous effectuerez, mais avec des concessions, il est possible de jouer plusieurs heures sans avoir à se brancher au secteur. Bien sûr, en configurant le TDP de l'appareil sur 30 W, vous ne jouerez guère plus d'une heure et demie.

Si Windows 11 permet une compatibilité totale avec la ludothèque PC sans aucune bidouille, SteamOS apporte lui un environnement totalement pensé pour le Steam Deck, avec une facilité d'utilisation proche de l'univers des consoles traditionnelles et une optimisation poussée pour le hardware. Sur ce point, ASUS a encore du travail, et Armory Crate SE doit s'améliorer pour gagner en réactivité et stabilité. Si le constructeur met autant d'effort que Valve sur le suivi de sa console, alors la ROG Ally a de beaux jours devant elle. Pour son premier essai sur le marché des consoles portables, ASUS a fait de l'excellent travail.