Western Digital : des disques SSD pour augmenter la capacité de votre Steam Deck

En revanche, du fait des capacités proposées par Western Digital, le SN770M a tout de l'accessoire parfait pour les utilisateurs en manque d'espace. À côté de l'anecdotique 512 Go, deux versions de 1 et 2 To sont proposées.

Les trois moutures sont d'ailleurs déjà commercialisées sur le site officiel du fabricant, qui annonce des délais d'une semaine après la commande. Le prix dépend évidemment de la capacité, mais Western Digital fait payer assez cher la miniaturisation de son produit : 81,99 euros pour le 512 Go, 119,99 euros pour le 1 To, et même 228,99 euros pour le 2 To.