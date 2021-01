CES 2021 : les SSD de Western Digital montent de 2 à 4 To

Évoquons le cas du SSD WD Black P50 (814,99 €) dédié au gaming avec ses 4 To de stockage. Ses vitesses de lecture et d'écriture peuvent monter jusqu'à 2000 Mo/s. Il affiche également une compatibilité parfaite avec n'importe quel PC mais aussi avec les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Attention, car s'il peut être utilisé sur PS5 et Xbox Series X|S, ses performances ne s'aligneront pas sur celles du SSD embarqué par ces machines. Ainsi, il servira simplement à stocker des jeux PS4 sur la console de Sony. Sur Xbox Series X|S, seule la carte d'extension SSD Seagate fonctionne pour bénéficier des capacités next-gen.