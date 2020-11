Sabrent revoit (légèrement) les specs de ses SSD Rocket Plus avant leur sortie

Chez Samsung, le 980 PRO vient de débarquer chez les revendeurs avec trois capacités pour le moment : 250 Go, 500 Go et 1 To. Il en est de même du côté du WD_Black SN850 de Western Digital qui est tout juste disponible, en versions 500 Go, 1 To et 2 To cette fois.

Enfin, le troisième larron est un tout petit peu en retard. Chez Sabrent le modèle est baptisé Rocket Plus et le constructeur a légèrement changé son fusil d'épaule entre l'annonce du mois de septembre et la disponibilité de son SSD, si l'on en croit les données publiées sur le site officiel.

On souligne quelques disparités avec d'abord la disparition de la version 500 Go : le Rocket Plus sera disponible en 1 To, 2 To et, plus tard, 4 To. Sabrent estime sans doute qu'à ces niveaux de performances, il ne faut pas lésiner sur la capacité.

Les lecteurs avertis noteront aussi des modifications côté performances. Ainsi, en septembre Sabrent indiquait des débits de 7 Go/s en lecture et de 6,85 Go/s en écriture. Aujourd'hui, il évoque pour la version 2 To, 7,1 Go/s en lecture, mais réduit la voilure à 6,6 Go/s en écriture.

Des changements subtils bien sûr, mais qui réduisent l'écart avec les performances avancées par Samsung d'autant que le Sud-Coréen ne monte pas au-delà de 1 To et que Sabrent se garde bien de dévoiler les débits de cette version de son Rocket Plus.