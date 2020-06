Samsung 980 Pro : le premier SSD PCIe 4.0 de la marque arriverait dans deux mois

À en croire Ice Universe, un insider déjà à l'origine de plusieurs fuites confirmées, Samsung devrait enfin commercialiser le fameux 980 Pro… enfin, d'ici deux mois. Selon les informations dévoilées par le constructeur en début d'année, ce 980 Pro pourrait délivrer 6,5 Go/s en lecture et 5 Go/s en écriture ce qui pousse notre insider à évoquer « les super performances d'un vrai SSD PCIe 4.0 ».

Rappelons que le 980 Pro devrait débarquer en trois versions de 250 Go, 500 Go et 1 To de capacité. Aucune déclinaison 2 To n'est effectivement au programme et aucun tarif n'a pour l'heure fuité.