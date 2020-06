Samsung : un mystérieux SSD QVO de 8 To apparaît sur Amazon... pour 900 dollars

Connus pour leur bon rapport capacité/prix, les SSD QVO de Samsung pourraient bientôt accueillir un nouveau modèle particulièrement costaud. Aperçu sur Amazon US, ce Samsung 870 QVO n'embarque pas moins de 8 To de mémoire V-NAND… mais pour un prix listé à 900 dollars

Samsung compte bien étendre sa gamme de SSD QVO. Sur Amazon US, deux nouveaux modèles de SSD ont été repérés en précommande. Sous la référence MZ-77Q8T0B/AM, le premier profite de 8 To de stockage pour un prix listé à 899,99 dollars et une sortie attendue le 24 août, tandis que le second, MZ-77Q1T0B/AM, se limite à 1 To pour 129,99 dollars et un lancement prévu le 30 juin.