Crucial lance ses nouveaux SSD P2 et P5

Crucial lance cette semaine deux nouveaux SSD, les P5 et P2. Le premier se destine aux professionnels, aux créatifs et aux joueurs en misant sur les performances ; le second aux particuliers souhaitant booster leur PC avec un SSD fiable et efficace au quotidien. Deux approches différentes pour deux produits qui devraient rapidement trouver leur public.Épaulé d'un trailer de lancement un poil exubérant, le Crucial P5 arrive donc sur le marché avec une fiche technique alléchante. Crucial promet ainsi des vitesses de lecture et d'écriture de 3 400 Mo/s et 3 000 Mo/s respectivement. Des performances permises par la mémoire TLC 3D NAND prodiguée par Micron, la maison mère de Crucial. Le P5 se déclinera en capacités allant de 250 Go à 2 To.Crucial évoque par ailleurs une fiabilité renforcée grâce à une accélération d'écriture dynamique, un algorithme de correction d'erreurs et un système de protection thermique adaptatif. L'idée étant ici d'améliorer tant les performances que la durabilité du produit. Et question durabilité justement, ce P5 devrait tenir plus de deux millions d'heures selon le fabricant, qui a obtenu une certification MTTF pour son nouveau SSD hautes performances. La sécurité a aussi été revue à la hausse, avec une possibilité de chiffrement complet, conçu de façon à ne pas impacter les performances.Si le P5 est performant, c'est vraisemblablement le P2 qui devrait séduire les masses. Nettement moins rapide, mais plus abordable, ce dernier se destine aux utilisateurs moins exigeants, souhaitant tout de même profiter d'un stockage rapide et fiable pour leur PC de bureau ou pour donner un coup de nerf aux performances d'un laptop, par exemple.Crucial ne communique pas les vitesses de transfert du P2 dans son communiqué. Il faut pour les connaître se rendre sur la fiche du produit. En 500 Go, le P2 profite ainsi de 2 300 Mo/s et 940 Mo/s en lecture et écriture séquentielle, respectivement. Le modèle 250 Go, fait pour sa part un peu mieux en écriture avec 1 150 Mo/s pour 2 100 Mo/s en lecture.Comptez d'ailleurs 71,99 euros pour vous payer les faveurs de la mouture 500 Go, contre 61,19 euros pour le P2 en 250 Go. Tous les deux sont disponibles dès à présent en France sur le site officiel de Crucial. Le P5, qui profite bien d'une fiche au catalogue du fabricant n'est pas encore disponible. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus sur les prix pratiqués en France pour ce modèle.