Le SSD NVMe 2.0 Acer Predator GM7 s’impose comme une solution de choix pour ceux qui cherchent à concilier performance, capacité et prix maîtrisé. Avec ses 2 To de stockage, son interface PCIe 4.0 et sa vitesse de lecture pouvant dépasser les 7 000 Mo/s, il répondra sans sourciller aux besoins des gamers comme des professionnels de la création. Grâce à sa conception sans DRAM, il offre un excellent compromis entre efficacité énergétique et rapidité, tout en restant accessible.

Actuellement, ce modèle est proposé à seulement 98,79 € au lieu de 129,00 €, soit 23 % de réduction, ce qui en fait l’une des meilleures offres du moment sur un SSD de cette capacité. Un rapport qualité/prix difficile à battre pour ce modèle hautes performances signé Acer.