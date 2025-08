Pensé pour durer, Koofr propose un espace de 1 To de stockage cloud avec un accès garanti à vie, sans aucun surcoût. Contrairement aux services classiques facturés mensuellement, cette solution s’acquiert une fois pour toutes. Vous pouvez y conserver vos documents, vos photos, vidéos ou archives professionnelles, avec la garantie que vos données resteront accessibles sans interruption, même dans plusieurs années.

L’interface, sobre et intuitive, permet de synchroniser plusieurs appareils, d’effectuer des sauvegardes automatiques ou encore de centraliser tous vos autres comptes cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive). Koofr est compatible Windows, macOS, Linux, Android et iOS, et fonctionne aussi très bien depuis un simple navigateur. À cela s’ajoute un système de partage avancé, avec expiration des liens et protection par mot de passe. Le service propose aussi la récupération de versions antérieures de fichiers, pratique pour éviter les erreurs ou restaurer un document.

Basé en Slovénie, Koofr garantit une conformité totale au RGPD et un hébergement 100 % européen. Pas de profilage publicitaire, pas de collecte abusive, pas de revente de données. Seule limite à noter : les fonctionnalités de collaboration restent plus limitées que sur des suites comme Google Workspace ou Microsoft 365. Mais pour un stockage personnel ou familial à long terme, c’est une solution solide.

En ce début août 2025, alors que les abonnements se multiplient à l’approche de la rentrée, investir dans un cloud à vie comme Koofr permet d’anticiper intelligemment vos besoins tout en réalisant des économies durables.