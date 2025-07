pCloud est une solution suisse de stockage en ligne reconnue pour sa fiabilité. Avec un chiffrement côté client et un hébergement en Europe, vos données sont stockées dans un environnement sécurisé et respectueux de la vie privée. Vous pouvez synchroniser automatiquement vos appareils, accéder à vos fichiers hors ligne, et même partager de gros volumes avec des collègues ou proches.

Le pCloud Pass Premium inclus vous permet de centraliser et protéger tous vos mots de passe dans un coffre-fort numérique chiffré. Il est accessible via application mobile ou navigateur, et synchronisé sur tous vos appareils.