Avec l’été en plein cœur et les valises prêtes à être bouclées, le besoin de stocker ses souvenirs en toute sécurité devient une évidence. Le SanDisk Extreme Portable SSD 2 To répond précisément à cette attente. Ce petit disque bleu tient dans une poche, résiste à l’eau et aux poussières (IP55) et supporte les chocs du quotidien. Grâce à sa connectique USB-C, il se branche directement à un iPhone récent ou à un smartphone Android, permettant de transférer photos et vidéos sans même allumer un ordinateur.

C’est un vrai atout pour les voyageurs et les vidéastes nomades. Vous filmez en 4K pendant vos vacances ? Le SanDisk Extreme encaisse les fichiers lourds à toute vitesse grâce à des débits atteignant 1 050 Mo/s en lecture. Que vous soyez en train de documenter un road trip, de réaliser un vlog ou simplement de capturer les plus beaux couchers de soleil, ce SSD assure une sauvegarde rapide et fiable à chaque étape du voyage. Sa capacité de 2 To permet de voir venir, même pour les plus gourmands en stockage.

Bien sûr, l’absence de chiffrement matériel intégré ou d’un logiciel de sauvegarde préinstallé pourra freiner les plus pointilleux en matière de sécurité ou d’organisation. Mais pour la plupart des utilisateurs, ces limites restent mineures face à l’efficacité du produit. En ce 31 juillet 2025, c’est l’outil pratique par excellence à glisser dans un sac pour partir l’esprit léger, avec la certitude de ne rien perdre des moments capturés.