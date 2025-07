Que vous souhaitiez redonner un second souffle à un ancien PC, augmenter la capacité de votre console ou simplement booster les performances de votre configuration gaming, ces SSD tombent à point nommé. Avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 14 100 Mo/s pour les modèles Gen5 et des prix au plus bas sur les gammes SATA comme NVMe, chaque profil d’utilisateur y trouve son intérêt. Du stockage compact pour un usage basique aux modèles ultra-rapides compatibles PS5, cette sélection couvre tous les besoins à prix serré.

Certains modèles se sont d’ailleurs démarqués lors de nos tests en labo. C’est le cas du Samsung 990 EVO Plus, passé entre les mains de notre équipe, qui a salué sa polyvalence et ses excellents débits, notamment pour les tâches de bureautique avancée ou le gaming. Retrouvez notre test complet du Samsung 990 EVO Plus sur Clubic pour en savoir plus sur ses performances concrètes.