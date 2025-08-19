Pour la Journée Mondiale de la photographie, pCloud lance une très belle offre, une excellente occasion d’archiver vos photos en ligne gratuitement, de manière chiffrée et accessible.
Une offre exclusive Photo Day à ne pas manquer
À l’occasion de la Journée mondiale de la photographie, pCloud offre 10 Go de stockage cloud gratuits, sans carte bancaire, ni engagement. Vous pouvez ainsi protéger vos clichés les plus précieux, y accéder partout et partager vos créations en toute sérénité.
Les 3 atouts de cette offre pCloud Photo Day :
- 10 Go de stockage gratuit, accessible immédiatement
- Chiffrement côté client (pCloud Crypto en option), pour une confidentialité optimale
- Accès depuis tous vos appareils : ordinateur, smartphone, tablette ou navigateur
Un stockage cloud pensé pour les photographes et créatifs
Avec ses 10 Go offerts, pCloud permet de stocker plusieurs milliers de photos (selon résolution), pour libérer de l’espace sur vos appareils ou protéger vos fichiers contre la perte. L’interface est fluide et permet d’organiser vos albums par dossier, de partager facilement des liens vers vos images, ou même de sauvegarder automatiquement depuis votre galerie mobile. La sécurité est au cœur du service : sans le cryptage Crpyo, vos fichiers sont néanmoins sauvegardés sur des serveurs hautement sécurisés, avec la possibilité de migrer vers une version payante si vous souhaitez bénéficier d’une protection chiffrée côté client.
Accessible, synchronisé, et orienté partage
pCloud mise sur la simplicité d’utilisation : vous téléchargez l'application sur Windows, macOS, Linux, iOS ou Android, et vos fichiers se synchronisent automatiquement avec votre compte, accessible aussi depuis un navigateur. Vous pouvez partager des albums de photos en leur créant un lien public ou protégé par mot de passe, très pratique pour envoyer vos galeries à vos proches ou à vos réseaux. La version gratuite est déjà généreuse, et vous avez la possibilité d’augmenter votre stockage (jusqu’à 2 To ou plus) avec des options à vie, si vos besoins augmentent.
✅ Notre avis sur la promo Photo Day pCloud : une offre gratuite généreuse et utile
10 Go de stockage cloud gratuit, sans engagement, couplés à une interface intuitive et des fonctions de partage avancées, c’est la combinaison parfaite pour les amateurs de photo. Une promo utile pour archiver gratuitement ses souvenirs et découvrir un service qui peut évoluer selon vos besoins. Si vous cherchez à sécuriser vos images sans dépenser un centime, c’est le moment ou jamais !
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité