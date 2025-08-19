pCloud mise sur la simplicité d’utilisation : vous téléchargez l'application sur Windows, macOS, Linux, iOS ou Android, et vos fichiers se synchronisent automatiquement avec votre compte, accessible aussi depuis un navigateur. Vous pouvez partager des albums de photos en leur créant un lien public ou protégé par mot de passe, très pratique pour envoyer vos galeries à vos proches ou à vos réseaux. La version gratuite est déjà généreuse, et vous avez la possibilité d’augmenter votre stockage (jusqu’à 2 To ou plus) avec des options à vie, si vos besoins augmentent.