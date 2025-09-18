Du 8 au 22 septembre, pCloud célèbre son anniversaire et offre à chaque nouvel utilisateur 20 Go de stockage gratuits à vie. Une occasion rare de profiter d’un service cloud sécurisé et fiable, sans rien payer.
12 ans de fiabilité, une offre spéciale anniversaire
En 2025, pCloud célèbre déjà 12 années d’existence. Ce service suisse s’est imposé comme une référence européenne du cloud, avec plus de 22 millions d’utilisateurs répartis dans 134 pays et aucune faille de sécurité signalée depuis son lancement. Pour marquer cette étape, la plateforme offre un bonus inédit : 20 Go de stockage gratuits à vie, accessibles à toute nouvelle inscription jusqu’au 22 septembre.
Les 3 points forts de l’offre anniversaire :
- 20 Go gratuits à vie : pas d’abonnement caché, pas de limite de durée
- Sécurité de niveau suisse : chiffrement et confidentialité au cœur du service
- Une communauté mondiale : plus de 22 millions d’utilisateurs dans 134 pays
Un espace en ligne pour vos données essentielles
Cette opération permet à chacun de sauvegarder gratuitement ses contenus les plus précieux : photos de famille, vidéos, documents administratifs ou encore fichiers audio. Avec 20 Go offerts, vous disposez d’une base solide pour sécuriser vos données et y accéder depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Les applications dédiées à Windows, macOS, Android et iOS assurent une synchronisation automatique et garantissent un accès continu, y compris en mode hors ligne. Le partage via dossiers ou liens sécurisés facilite quant à lui la collaboration au quotidien. Fidèle à son ADN, pCloud met toujours en avant un cloud privé, stable et transparent, dans le respect de la confidentialité des utilisateurs.
Pourquoi saisir cette opportunité sans tarder ?
Alors que la majorité des services cloud se limite à quelques gigas gratuits souvent temporaires, pCloud se démarque en proposant 20 Go valables à vie. Un véritable espace de sauvegarde, fiable et sécurisé, accessible sans aucun frais caché. Attention toutefois : cette offre exceptionnelle n’est disponible que jusqu’au 22 septembre.
L’avis Clubic sur pCloud
Chez Clubic, nous apprécions la philosophie de pCloud : un service clair, sécurisé et durable. Nous retenons notamment :
- La fiabilité éprouvée : 12 ans sans aucune violation enregistrée
- La confidentialité : protection et chiffrement de niveau suisse
- La générosité de l’offre : 20 Go gratuits, un record parmi les clouds gratuits
C’est une solution que nous recommandons à ceux qui veulent un stockage simple, sûr et accessible gratuitement.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité