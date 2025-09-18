Cette opération permet à chacun de sauvegarder gratuitement ses contenus les plus précieux : photos de famille, vidéos, documents administratifs ou encore fichiers audio. Avec 20 Go offerts, vous disposez d’une base solide pour sécuriser vos données et y accéder depuis n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Les applications dédiées à Windows, macOS, Android et iOS assurent une synchronisation automatique et garantissent un accès continu, y compris en mode hors ligne. Le partage via dossiers ou liens sécurisés facilite quant à lui la collaboration au quotidien. Fidèle à son ADN, pCloud met toujours en avant un cloud privé, stable et transparent, dans le respect de la confidentialité des utilisateurs.