Un cloud chiffré, puissant et sans publicité : Proton Drive casse les prix pour le Black Friday avec une réduction de 60 %. L’occasion parfaite pour profiter d’un espace de stockage privé de 200 Go, accessible sur tous vos appareils, et surtout protégé de bout en bout.
Pourquoi Proton Drive change la donne ce Black Friday
À l’heure où les données personnelles sont devenues la monnaie des géants du web, de plus en plus d’utilisateurs recherchent des solutions plus sûres pour stocker leurs fichiers. Proton Drive s’inscrit dans cette tendance forte : un service européen, open source, sans publicité et pensé pour la confidentialité totale.
Pour le Black Friday, Proton Drive propose son offre Drive Plus 200 Go, habituellement à 4,99 €/mois, à seulement 1,99 €/mois, soit une réduction massive de 60 %. Un tarif rare pour un cloud entièrement chiffré.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Drive
- Confidentialité totale : chiffrement de bout en bout, zéro accès aux fichiers
- Tarif Black Friday exceptionnel : -60 % sur 200 Go de stockage sécurisé
- Applications complètes : web, mobile, desktop + partage avancé et collaboration
Que contient l’offre Proton Drive Plus ? (200 Go)
Proton Drive propose une expérience complète, pensée pour protéger vos fichiers et faciliter votre organisation quotidienne. L’abonnement Drive Plus inclut 200 Go de stockage chiffré, parfaitement adaptés pour stocker vos photos, vidéos, documents administratifs, souvenirs et fichiers professionnels. Toutes les données sont chiffrées avant même de quitter votre appareil, garantissant que personne, pas même Proton, ne peut les consulter.
Vous bénéficiez également de la synchronisation automatique, des sauvegardes photos, de liens de partage protégés par mot de passe ou date d’expiration, de la récupération des versions précédentes et d’un éditeur de documents collaboratif (Proton Docs), lui aussi chiffré. Contrairement aux clouds traditionnels, Proton n’a aucune limite de taille de fichier, ne diffuse aucune publicité et n’exploite aucune donnée personnelle. Et comme tous les services Proton, le code est open source et audité.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive vs Google Drive vs OneDrive
|Fonctionnalités
|Proton Drive
|Google Drive
|OneDrive
|Abonnement gratuit
|✔️
|✔️
|✔️
|Version payante
|✔️
|✔️
|✔️
|Applications web / mobile / desktop
|✔️
|✔️
|✔️
|Collaboration & partage
|✔️
|✔️
|✔️
|Intégré dans une suite complète
|✔️
|✔️
|✔️
|Liens protégés par mot de passe
|✔️
|❌
|✔️
|Chiffrement de bout en bout
|✔️
|❌
|❌
|Aucune limite de taille de fichier
|✔️
|❌
|❌
|Sans publicité
|✔️
|❌
|❌
Une offre Black Friday vraiment avantageuse
En temps normal, Proton Drive Plus est proposé à 4,99 €/mois, soit environ 59,88 € par an. Grâce au Black Friday, l'abonnement tombe à 1,99 €/mois, soit 23,88 € les 12 premiers mois. Vous économisez plus de 36 € la première année, soit 60 % de réduction sur un service premium.
Ce tarif est d’autant plus intéressant qu’aucune alternative chiffrée de bout en bout n’offre de fonctionnalités aussi complètes. La promotion est valable pour une durée limitée, ce qui en fait un excellent moment pour passer à un cloud plus sûr, surtout si vous stockez des documents sensibles : papiers d’identité, dossiers médicaux, documents fiscaux, photos personnelles, etc.
✅ Notre avis sur Proton Drive
Proton Drive s’impose comme la solution idéale pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs données. Il combine sécurité maximale, simplicité d’usage et tarif exceptionnel grâce au Black Friday.
On apprécie particulièrement son chiffrement de bout en bout, son absence totale de publicité et l’intégration d’un éditeur collaboratif sécurisé.
Une offre incontournable pour protéger vos fichiers… et votre vie privée.
Bonus : Proton propose aussi un VPN à seulement 2,49 €/mois
Un excellent complément pour sécuriser également votre navigation et contourner les restrictions géographiques.