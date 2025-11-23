À l’heure où les données personnelles sont devenues la monnaie des géants du web, de plus en plus d’utilisateurs recherchent des solutions plus sûres pour stocker leurs fichiers. Proton Drive s’inscrit dans cette tendance forte : un service européen, open source, sans publicité et pensé pour la confidentialité totale.

Pour le Black Friday, Proton Drive propose son offre Drive Plus 200 Go, habituellement à 4,99 €/mois, à seulement 1,99 €/mois, soit une réduction massive de 60 %. Un tarif rare pour un cloud entièrement chiffré.