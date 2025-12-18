Le stockage en ligne fait partie des abonnements que l’on paie sans vraiment y penser. Quelques euros par mois, parfois plus, année après année. Avec pCloud Family, 5 To de stockage, le chiffrement et le Pass Family inclus à vie pour 799 € au lieu de 2097 €, l’idée est simple : payer une fois, et ne plus jamais se poser la question.
Le stockage en ligne, l’abonnement discret qui ne disparaît jamais
Photos, vidéos, documents administratifs, sauvegardes de téléphones ou d’ordinateurs. Nos fichiers numériques prennent de plus en plus de place, et le cloud est devenu une évidence. Le problème, c’est que cette évidence a un coût récurrent. Chaque mois, chaque année, les abonnements s’accumulent. Et même si le montant semble raisonnable pris isolément, il devient conséquent sur le long terme. Beaucoup se retrouvent à payer depuis des années, sans perspective de sortie. C’est précisément ce modèle que pCloud Family vient remettre en question.
Payer une seule fois change complètement la logique
Avec pCloud Family, le principe est radicalement différent. Pas d’abonnement mensuel. Pas de renouvellement annuel. Un paiement unique, et l’accès reste valable à vie.
Les 5 To de stockage sont partagés entre les membres de la famille, chacun disposant de son propre espace personnel. Les fichiers restent séparés, organisés, accessibles depuis tous les appareils, sans limite de durée.
Cette approche transforme le cloud en investissement plutôt qu’en charge récurrente. Une fois réglé, le sujet du stockage ne revient plus.
Le chiffrement inclus, pour que le cloud reste vraiment personnel
Arrêter de payer tous les mois n’a de sens que si la sécurité suit. Avec Encryption inclus, pCloud permet de chiffrer les fichiers sensibles côté utilisateur.
Cela signifie que seuls les détenteurs de la clé peuvent accéder aux données protégées. Ni pCloud, ni un tiers, ni une autorité extérieure ne peut consulter ces fichiers. Documents importants, dossiers professionnels, scans de papiers officiels ou souvenirs personnels restent totalement privés.
C’est un point essentiel pour celles et ceux qui veulent centraliser leurs données sans perdre le contrôle.
799 € au lieu de 2097 €, quand le calcul devient évident
À première vue, 799 € peut sembler élevé. Mais comparé aux 2097 € du prix initial, et surtout aux abonnements cloud étalés sur 10, 15 ou 20 ans, la perspective change rapidement.
Quelques euros par mois pendant des années dépassent très vite ce montant. Ici, le coût est figé une fois pour toutes. Il n’évolue pas, ne dépend pas d’une hausse tarifaire future et ne nécessite aucune reconduction.
Pour un foyer, cette offre permet souvent de remplacer plusieurs abonnements par une seule solution durable.
Une solution pensée pour les familles… mais pas seulement
pCloud Family est idéal pour les familles, mais son usage va bien au-delà. Créateurs de contenu, photographes amateurs, vidéastes, indépendants ou simplement utilisateurs très actifs peuvent tirer parti de ce volume de stockage.
La gestion multi-utilisateurs permet de répartir l’espace intelligemment, tout en conservant une organisation claire. Le tout sans multiplier les comptes, ni les paiements.
Ce que l’on gagne réellement, ce n’est pas seulement de l’espace ou de l’argent. C’est la tranquillité. Ne plus recevoir de notification de renouvellement. Ne plus craindre de dépasser une limite de stockage. Ne plus devoir arbitrer entre supprimer ou payer plus.
Avec le temps, cette tranquillité devient précieuse. Le stockage devient un acquis, pas une contrainte.
✅ Notre avis sur cette nouvelle offre pCloud
pCloud Family à vie, avec 5 To de stockage, le chiffrement inclus et le Pass Family, proposé à 799 € au lieu de 2097 €, s’adresse à ceux qui veulent en finir avec les abonnements cloud à répétition.
Pour les familles et les utilisateurs qui savent qu’ils auront toujours besoin de stockage en ligne, c’est l’une des rares offres capables de transformer une dépense mensuelle en solution durable et rationnelle.
