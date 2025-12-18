Avec pCloud Family, le principe est radicalement différent. Pas d’abonnement mensuel. Pas de renouvellement annuel. Un paiement unique, et l’accès reste valable à vie.

Les 5 To de stockage sont partagés entre les membres de la famille, chacun disposant de son propre espace personnel. Les fichiers restent séparés, organisés, accessibles depuis tous les appareils, sans limite de durée.

Cette approche transforme le cloud en investissement plutôt qu’en charge récurrente. Une fois réglé, le sujet du stockage ne revient plus.