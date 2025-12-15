Photos, vidéos, documents importants, souvenirs familiaux… tout s’accumule sans qu’on y pense vraiment. Avec pCloud Family, 5 To de stockage cloud, le chiffrement et le Pass Family inclus à vie pour 799 € au lieu de 2097 €, la question du stockage pourrait bien être réglée définitivement.
Le jour où l’on comprend que ses données sont partout… et nulle part à la fois
On stocke sans réfléchir. Sur le téléphone, sur l’ordinateur, sur un ancien disque dur, parfois sur plusieurs clouds différents. Et puis un jour, on cherche un fichier précis. Une photo importante. Un document administratif. Et l’on réalise que tout est dispersé.
Ce constat arrive souvent tard. Quand un appareil tombe en panne, quand un espace arrive à saturation, ou quand on se rend compte que certains souvenirs ne sont sauvegardés nulle part. C’est précisément à ce moment là que le stockage cloud cesse d’être un confort pour devenir un vrai sujet.
Centraliser les données change la façon dont on les protège
Avec pCloud Family, l’idée n’est pas simplement de stocker plus, mais de centraliser intelligemment. Les 5 To de stockage sont partagés entre plusieurs membres de la famille, chacun disposant de son propre espace personnel, sans mélange des fichiers.
Photos des enfants, vidéos familiales, documents professionnels, sauvegardes d’ordinateurs ou de smartphones. Tout trouve sa place dans un environnement commun, organisé et accessible depuis n’importe quel appareil.
On ne parle plus d’un simple espace cloud individuel, mais d’un véritable coffre numérique familial, pensé pour durer dans le temps.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
L’accès à vie, ou la fin des abonnements qui s’accumulent
L’un des aspects les plus marquants de cette offre reste l’accès à vie. Pas de mensualité. Pas de renouvellement annuel. Un paiement unique, et le service reste accessible sans limite de durée.
À 799 € au lieu de 2097 €, l’investissement peut sembler important à première vue. Mais sur le long terme, la logique devient évidente. Les abonnements cloud classiques, payés chaque mois ou chaque année, dépassent rapidement ce montant sur dix ou quinze ans.
Ici, le coût est figé. Et surtout, il ne dépend pas de l’évolution des tarifs ou des conditions futures.
Le chiffrement inclus, ce détail qui change totalement la confiance
Stocker ses données est une chose. Être sûr que personne d’autre ne peut y accéder en est une autre. Avec l’option Encryption incluse, pCloud permet de chiffrer les fichiers sensibles côté utilisateur.
Concrètement, cela signifie que seuls les détenteurs de la clé peuvent accéder aux données. Pas le fournisseur, pas un tiers, personne d’autre. Documents administratifs, scans de papiers d’identité, contrats, dossiers professionnels ou souvenirs personnels restent strictement privés.
Ce niveau de contrôle est souvent réservé à des solutions complexes ou très coûteuses. Ici, il est inclus dans l’offre.
✅ L'avis Clubic sur cette offre de Noël pCloud
pCloud Family à vie, avec 5 To de stockage, le chiffrement inclus et le Pass Family, proposé à 799 € au lieu de 2097 €, n’est pas une simple promotion. C’est une solution structurante pour gérer et protéger ses données sur des années.
Pour les familles, les créateurs et tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur patrimoine numérique sans dépendre d’abonnements récurrents, c’est aujourd’hui l’une des offres cloud les plus solides et les plus rationnelles du marché.
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
