On stocke sans réfléchir. Sur le téléphone, sur l’ordinateur, sur un ancien disque dur, parfois sur plusieurs clouds différents. Et puis un jour, on cherche un fichier précis. Une photo importante. Un document administratif. Et l’on réalise que tout est dispersé.

Ce constat arrive souvent tard. Quand un appareil tombe en panne, quand un espace arrive à saturation, ou quand on se rend compte que certains souvenirs ne sont sauvegardés nulle part. C’est précisément à ce moment là que le stockage cloud cesse d’être un confort pour devenir un vrai sujet.