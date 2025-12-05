Ce qui rend cette offre particulièrement attractive, c’est avant tout son modèle économique. La majorité des services concurrents fonctionnent sur un abonnement mensuel, souvent compris entre 8 et 12 € pour des capacités proches de 2 To. Sur 3 à 5 ans, la dépense dépasse facilement le montant demandé par pCloud aujourd’hui… sans jamais devenir “à vous”. Avec l’offre à vie, le calcul est simple : vous payez une fois, et vous êtes tranquille pour de nombreuses années.

À 279 €, le seuil de rentabilité est atteint en seulement quelques années par rapport à des solutions comme Google Drive, iCloud ou OneDrive. Passé ce cap, chaque mois devient une économie directe. C’est un choix particulièrement pertinent pour les utilisateurs qui savent qu’ils auront toujours besoin d’un espace de stockage conséquent.

Autre point fort, pCloud offre un excellent compromis entre simplicité, performances et sécurité. Les transferts sont rapides, la synchronisation fiable, et les données stockées dans des centres certifiés. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans la confidentialité, pCloud propose également, en option, un coffre-fort chiffré côté client.

Enfin, l’offre à ce tarif reste rare dans le temps. Historiquement, les promotions sur les abonnements à vie pCloud sont limitées et souvent très demandées. Ce genre de remise massive est donc une occasion à saisir si vous envisagiez, tôt ou tard, de sécuriser vos données sur le long terme.