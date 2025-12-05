Avec son abonnement Premium Plus 2 To à vie affiché à 279 € au lieu de 599 €, pCloud propose l’une des offres de stockage en ligne les plus intéressantes du moment. Un bon plan taillé pour celles et ceux qui veulent dire adieu aux abonnements mensuels.
Le stockage en ligne est devenu un outil indispensable, aussi bien pour sauvegarder ses photos et vidéos que pour sécuriser ses documents professionnels. Mais à force de multiplier les abonnements mensuels, la facture peut vite grimper. C’est précisément sur ce point que pCloud se distingue depuis plusieurs années avec ses offres “à vie”.
Aujourd’hui, pCloud frappe encore plus fort avec une promotion spectaculaire sur son offre pCloud Premium Plus 2 To à vie, désormais proposée à 279 € au lieu de 599 €. Une réduction massive qui transforme cette solution cloud en véritable investissement long terme.
pCloud joue les prolongations avec une nouvelle offre choc juste après le Black Friday
L’offre Premium Plus de pCloud inclut 2 To de stockage en ligne, utilisables sans aucune limite de durée. Concrètement, une fois l’achat effectué, l’espace est disponible à vie, sans abonnement mensuel ni annuel. Cette capacité permet de stocker confortablement des années de photos, de vidéos en haute définition, de projets professionnels, ou encore des sauvegardes complètes d’ordinateurs et de smartphones.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
pCloud se démarque également par la richesse de son écosystème. Le service est accessible sur PC, Mac, Android, iOS et via un simple navigateur web. Les fichiers sont synchronisés automatiquement entre vos appareils, avec la possibilité d’y accéder partout dans le monde. L’interface est claire, fluide, et la gestion des dossiers se rapproche de celle d’un disque dur classique, ce qui facilite grandement la prise en main.
Pour résumer l’essentiel de l’offre :
- 2 To de stockage en ligne à vie
- 279 € au lieu de 599 €
- Accès multi-appareils (PC, Mac, smartphone, tablette)
- Synchronisation automatique et partage de fichiers sécurisé
- Aucune mensualité, aucun renouvellement
Pourquoi cette offre est à saisir sans attendre ?
Ce qui rend cette offre particulièrement attractive, c’est avant tout son modèle économique. La majorité des services concurrents fonctionnent sur un abonnement mensuel, souvent compris entre 8 et 12 € pour des capacités proches de 2 To. Sur 3 à 5 ans, la dépense dépasse facilement le montant demandé par pCloud aujourd’hui… sans jamais devenir “à vous”. Avec l’offre à vie, le calcul est simple : vous payez une fois, et vous êtes tranquille pour de nombreuses années.
À 279 €, le seuil de rentabilité est atteint en seulement quelques années par rapport à des solutions comme Google Drive, iCloud ou OneDrive. Passé ce cap, chaque mois devient une économie directe. C’est un choix particulièrement pertinent pour les utilisateurs qui savent qu’ils auront toujours besoin d’un espace de stockage conséquent.
Autre point fort, pCloud offre un excellent compromis entre simplicité, performances et sécurité. Les transferts sont rapides, la synchronisation fiable, et les données stockées dans des centres certifiés. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans la confidentialité, pCloud propose également, en option, un coffre-fort chiffré côté client.
Enfin, l’offre à ce tarif reste rare dans le temps. Historiquement, les promotions sur les abonnements à vie pCloud sont limitées et souvent très demandées. Ce genre de remise massive est donc une occasion à saisir si vous envisagiez, tôt ou tard, de sécuriser vos données sur le long terme.
✅ L'avis de Clubic au sujet de pCloud
pCloud s’est imposé au fil des années comme l’une des alternatives les plus crédibles aux géants du cloud. Sa fiabilité, la qualité de ses applications et son approche originale avec les licences à vie en font un service à part sur le marché. L’interface est intuitive, les performances au rendez-vous, et la stabilité très appréciable au quotidien.
Chez Clubic, nous apprécions particulièrement la transparence du modèle pCloud, qui tranche avec la logique d’abonnement perpétuel devenue la norme. Le service convient aussi bien aux particuliers qu’aux créateurs de contenu, aux indépendants ou aux télétravailleurs qui manipulent de gros volumes de données.
Dans sa version 2 To à vie à 279 €, pCloud représente aujourd’hui l’un des meilleurs rapports capacité/prix du marché du stockage en ligne.
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
Stockage en ligne : comment bien choisir en 2025 ?
En 2025, choisir un service de stockage en ligne ne se résume plus à la seule capacité affichée. Les usages ont profondément évolué, et plusieurs critères doivent désormais être pris en compte avant de s’engager.
Le premier élément reste bien sûr l’espace disponible. Avec la généralisation des vidéos 4K, des photos en haute résolution et des sauvegardes système, 200 ou 500 Go deviennent rapidement insuffisants. À partir de 2 To, on commence à disposer d’un espace réellement confortable et durable.
Vient ensuite la sécurité des données. Chiffrement, protection des accès, localisation des serveurs et politique de confidentialité sont devenus des critères essentiels. Les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à la protection de leur vie privée et à la maîtrise de leurs fichiers.
La compatibilité multi-appareils est également incontournable. Un bon service de cloud doit fonctionner sans friction entre ordinateur, smartphone, tablette et navigateur web, avec une synchronisation rapide et fiable.
Enfin, la durabilité du modèle économique pèse de plus en plus dans la balance. Les abonnements mensuels semblent abordables au départ, mais deviennent coûteux sur la durée. Les offres à vie, comme celle de pCloud, séduisent de plus en plus d’utilisateurs qui souhaitent investir une fois pour toutes dans une solution pérenne.
