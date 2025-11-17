Ce Black Friday, pCloud vous propose jusqu’à 60 % de réduction sur son pack 3-en-1 exclusif et sur tous ses plans à vie. Une occasion unique d’obtenir un stockage sécurisé, un chiffrement inviolable et un gestionnaire de mots de passe réunis dans une seule offre premium, valable… pour toujours.
Pourquoi cette offre pCloud change tout
À l’heure où nos photos, documents sensibles et données personnelles sont éparpillés entre smartphones, clouds gratuits et comptes trop nombreux, disposer d’un espace sécurisé et maîtrisé est devenu indispensable.
Pour le Black Friday, pCloud propose une édition limitée regroupant 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass, l’un des bundles les plus complets du marché pour reprendre définitivement la main sur votre vie numérique.
Trois bonnes raisons de choisir le pack pCloud 3-en-1
- Une réduction massive et rare à vie : payez une fois, profitez pour toujours, grâce à une remise Black Friday qui ne revient qu’une fois par an.
- Une sécurité suisse incomparable : chiffrement local, centres de données sécurisés, politique stricte de confidentialité : vos fichiers ne quittent jamais votre sphère privée.
- Un écosystème complet et pratique au quotidien : stockage, chiffrement, mots de passe : tout est centralisé et accessible sur tous vos appareils.
Un pack complet pensé pour le stockage moderne
Le pack 3-en-1 de pCloud combine trois briques essentielles de sécurité numérique.
5 To de stockage à vie
pCloud offre un espace massif, polyvalent et rapide, compatible MacOS, Windows, Linux, Android et iOS. L’application pCloud Drive agit comme un disque virtuel, permettant d’augmenter instantanément votre espace sans alourdir votre appareil.
Vous profitez aussi de la synchronisation automatique, des sauvegardes Dropbox / Google Drive / OneDrive / Facebook, d’un lecteur audio/vidéo intégré et des outils de partage avancés.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
pCloud Encryption
C’est la couche de protection maximale. Le chiffrement côté client garantit que pCloud lui-même ne peut pas lire vos fichiers. Vos données sensibles restent invisibles pour tous, hébergées avec une politique stricte de connaissance nulle.
Idéal pour documents professionnels, fichiers personnels, dossiers médicaux ou tout contenu nécessitant une confidentialité totale.
pCloud Pass
Ce gestionnaire de mots de passe sécurisé stocke vos identifiants, remplit automatiquement vos formulaires et génère des mots de passe forts. Compatible avec tous les navigateurs et appareils, c’est un indispensable pour renforcer votre sécurité au quotidien.
Ajoutez à cela les nouveautés récentes : pCloud Photos et son interface chrono intuitive, ainsi que l’éditeur de photos intégré avec filtres, ajustements et modifications en temps réel directement dans votre cloud. Aucun logiciel externe requis.
Une offre Black Friday difficile à ignorer
Le pack 3-en-1, habituellement facturé plus de 1500 € si acheté séparément, chute à un tarif exceptionnel durant le Black Friday, avec une remise allant jusqu’à 60 %. Les plans individuels bénéficient également d’une baisse massive :
- 1 To à vie : -54 %
- 2 To à vie : -53 %
- 10 To à vie : -58 %
pCloud ne propose ce niveau de réduction qu’une seule fois par an. Une fois la période Black Friday terminée, les prix reviennent à la normale et les éditions limitées disparaissent. Si vous souhaitez sécuriser vos données pour toujours sans abonnement mensuel, c’est clairement le moment.
✅ Notre avis sur le pack pCloud 3-en-1
Difficile de faire mieux : un stockage massif, un chiffrement inviolable et un gestionnaire de mots de passe à vie, le tout géré par une entreprise suisse reconnue pour sa rigueur et sa sécurité. C’est l’un des rares investissements numériques réellement durables.
Pour ceux qui veulent une solution complète, sans abonnement et avec une confidentialité exemplaire, ce deal Black Friday est tout simplement incontournable.