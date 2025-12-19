Photos, vidéos, documents importants, souvenirs familiaux… le stockage en ligne est devenu indispensable, mais aussi chroniquement payant. À l’occasion de Noël, pCloud propose une alternative radicale : 5 To de stockage cloud, le chiffrement et le Pass Family inclus à vie pour 799 € au lieu de 2097 €. Une offre rare, pensée pour durer.
Le cloud familial, devenu une nécessité plus qu’un confort
Aujourd’hui, chaque membre de la famille génère des données. Smartphones toujours plus performants, vidéos en haute définition, devoirs scolaires numérisés, documents administratifs dématérialisés. Tout converge vers le cloud, devenu un point central de la vie numérique.
Le problème, c’est que cette centralisation repose presque toujours sur des abonnements mensuels ou annuels. Discrets au départ, ils finissent par s’installer durablement dans le budget du foyer, sans véritable alternative.
C’est précisément cette dépendance que pCloud remet en question avec son offre de Noël.
Une offre pensée pour toute la famille, sur le long terme
pCloud Family repose sur une approche simple et efficace. 5 To de stockage cloud, répartissables entre plusieurs membres, avec des espaces personnels distincts. Chacun garde ses fichiers, ses photos et ses documents, sans interférence avec ceux des autres.
Le tout est accessible depuis tous les appareils, ordinateurs, smartphones et tablettes, avec une gestion centralisée et intuitive. On ne parle plus d’un simple espace de stockage individuel, mais d’un véritable coffre numérique familial, pensé pour évoluer avec le temps.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le chiffrement inclus, pour un cloud vraiment privé
Centraliser les données d’une famille implique une exigence forte en matière de confidentialité. Avec Encryption inclus, pCloud permet de chiffrer les fichiers sensibles côté utilisateur, avec une clé connue uniquement des membres autorisés.
Cela concerne aussi bien les documents administratifs que les dossiers professionnels ou les souvenirs personnels. Même le fournisseur ne peut pas accéder à ces données protégées. Un niveau de sécurité rarement inclus d’emblée dans les offres grand public.
Une offre à vie qui change complètement le rapport au prix
L’un des éléments clés de cette offre de Noël reste l’accès à vie. Pas de mensualité. Pas de renouvellement. Pas de hausse future à anticiper. Un paiement unique, et le service reste accessible sans limite de durée.
Proposée à 799 € au lieu de 2097 €, la réduction est massive. Sur le long terme, le calcul devient évident pour les familles qui paient déjà plusieurs abonnements cloud. Ici, le coût est figé, et la tranquillité durable.
Une solution qui dépasse le cadre familial
Si l’offre est pensée pour les familles, elle convient aussi parfaitement aux créateurs de contenu, aux photographes amateurs, aux vidéastes ou aux indépendants. Tous ceux qui produisent beaucoup de fichiers savent à quel point l’espace devient vite critique.
La gestion multi-utilisateurs et la flexibilité de répartition des 5 To permettent d’adapter l’offre à de nombreux usages, sans complexité supplémentaire.
✅ Le verdict Clubic
Avec pCloud Family à vie, 5 To de stockage, le chiffrement inclus et le Pass Family, proposés à 799 € au lieu de 2097 €, pCloud signe l’une des offres cloud les plus intéressantes de cette période de Noël.
Pour les familles qui veulent sécuriser durablement leurs données et sortir définitivement du modèle par abonnement, c’est une opportunité rare, cohérente et pensée pour le long terme.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €