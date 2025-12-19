Aujourd’hui, chaque membre de la famille génère des données. Smartphones toujours plus performants, vidéos en haute définition, devoirs scolaires numérisés, documents administratifs dématérialisés. Tout converge vers le cloud, devenu un point central de la vie numérique.

Le problème, c’est que cette centralisation repose presque toujours sur des abonnements mensuels ou annuels. Discrets au départ, ils finissent par s’installer durablement dans le budget du foyer, sans véritable alternative.

C’est précisément cette dépendance que pCloud remet en question avec son offre de Noël.