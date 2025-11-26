Le pack 3-en-1 Black Friday regroupe trois services premium unifiés pour renforcer votre sécurité numérique au quotidien.

D’abord, 5 To de stockage en ligne utilisables comme un disque virtuel sur MacOS, Windows, Linux, iOS et Android, avec synchronisation instantanée, sauvegardes automatiques, accès hors-ligne, restaurations de fichiers et vitesse de transfert illimitée

Ensuite, un chiffrement côté client à vie, garantissant une confidentialité maximale : vos clés ne quittent jamais votre appareil. Impossible pour quiconque, même l’hébergeur, d’accéder à vos données sensibles.

Enfin, un gestionnaire de mots de passe complet, capable de générer, remplir et synchroniser vos identifiants sur tous vos appareils.

À cela s’ajoutent les nouveautés : pCloud Photos et son interface chronologique élégante, ainsi qu’un éditeur photo intégré pour retoucher, filtrer et recadrer sans logiciel externe. Une suite vraiment complète, rare à ce prix.