Une promotion Black Friday exceptionnelle permet de profiter d’une solution complète alliant stockage massif, chiffrement à vie et gestion sécurisée des mots de passe. Une offre rare, en édition limitée, pensée pour protéger durablement vos fichiers, photos et données, et disponible à un tarif drastiquement réduit jusqu’au 29 novembre.
Pourquoi cette offre change tout cette année
À l’heure où nos fichiers explosent entre photos, vidéos 4K, documents pro et archives personnelles, la question du stockage sécurisé devient urgente. Le Black Friday 2025 apporte enfin une réponse puissante : une solution 3-en-1 regroupant 5 To de stockage à vie, un chiffrement client inviolable, et un gestionnaire de mots de passe complet, le tout avec –60 % de réduction.
Une formule premium, sans abonnement, qui met la sécurité, la confidentialité et le contrôle total au centre.
Trois bonnes raisons d’en profiter
- ⭐ Une réduction Black Friday ultra agressive : –60 %
- 🔐 Un pack complet pour sécuriser fichiers, photos et mots de passe
- 🗂️ Un stockage À VIE sans abonnement ni frais cachés
Ce que contient l’offre 3-en-1 (et pourquoi elle surpasse la concurrence)
Le pack 3-en-1 Black Friday regroupe trois services premium unifiés pour renforcer votre sécurité numérique au quotidien.
D’abord, 5 To de stockage en ligne utilisables comme un disque virtuel sur MacOS, Windows, Linux, iOS et Android, avec synchronisation instantanée, sauvegardes automatiques, accès hors-ligne, restaurations de fichiers et vitesse de transfert illimitée
Ensuite, un chiffrement côté client à vie, garantissant une confidentialité maximale : vos clés ne quittent jamais votre appareil. Impossible pour quiconque, même l’hébergeur, d’accéder à vos données sensibles.
Enfin, un gestionnaire de mots de passe complet, capable de générer, remplir et synchroniser vos identifiants sur tous vos appareils.
À cela s’ajoutent les nouveautés : pCloud Photos et son interface chronologique élégante, ainsi qu’un éditeur photo intégré pour retoucher, filtrer et recadrer sans logiciel externe. Une suite vraiment complète, rare à ce prix.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Un prix fracassé pour le Black Friday
Le pack 3-en-1 s’affiche exceptionnellement à 599 € au lieu de 1500 €, soit –60 %, pour un accès à vie. À une époque où la plupart des solutions cloud imposent des abonnements mensuels, cette offre amortit son prix en quelques mois.
Les autres plans profitent eux aussi d’une réduction agressive :
Mais c’est bien le pack 3-en-1 qui concentre la plus forte valeur : stockage massif + sécurité maximale + gestion de mots de passe.
⏳ Offre valable jusqu’au 29 novembre seulement.
✅ Notre avis sur le pack 3-en-1
Le trio stockage + chiffrement + gestion des mots de passe est rarement proposé dans une offre unique, encore moins en formule à vie et avec une remise aussi massive. Le pack 5 To devient un investissement durable pour sécuriser ses données personnelles comme professionnelles. Une recommandation solide, surtout en Black Friday.