Photos en haute définition, vidéos en 4K, documents administratifs, sauvegardes de smartphones et d’ordinateurs. Nos vies numériques génèrent toujours plus de données, et le cloud est devenu la solution la plus pratique pour les conserver.

Le revers de la médaille, ce sont les abonnements. Mensuels ou annuels, ils s’installent durablement dans le budget, sans que l’on prenne toujours le temps de les remettre en question. Noël est justement l’occasion de repenser ces dépenses récurrentes et d’envisager des alternatives plus durables.