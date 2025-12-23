Stocker, partager et sécuriser ses données sans abonnement mensuel : c’est la promesse de pCloud pour Noël. Avec son offre Family à vie, incluant 5 To de stockage, le chiffrement et le Pass Family pour 799 € au lieu de 2097 €, pCloud frappe fort avec une réduction de 62 % sur une solution pensée pour durer.
Le stockage en ligne, devenu incontournable… et souvent contraignant
Photos en haute définition, vidéos en 4K, documents administratifs, sauvegardes de smartphones et d’ordinateurs. Nos vies numériques génèrent toujours plus de données, et le cloud est devenu la solution la plus pratique pour les conserver.
Le revers de la médaille, ce sont les abonnements. Mensuels ou annuels, ils s’installent durablement dans le budget, sans que l’on prenne toujours le temps de les remettre en question. Noël est justement l’occasion de repenser ces dépenses récurrentes et d’envisager des alternatives plus durables.
Une solution 3-en-1 pensée pour toute la famille
Avec pCloud Family, l’idée est simple : proposer une solution complète qui couvre tous les besoins essentiels du stockage en ligne. L’offre regroupe 3 éléments clés dans une seule formule à vie.
D’abord, 5 To de stockage cloud, à répartir librement entre les membres de la famille. Chacun dispose de son espace personnel, sans mélange de fichiers. Ensuite, le Pass Family, qui permet de gérer plusieurs utilisateurs depuis un même compte. Enfin, Encryption, pour protéger les fichiers sensibles avec un chiffrement côté utilisateur. Le tout forme un écosystème cohérent, pensé pour un usage collectif et durable.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
799 € au lieu de 2097 €, une réduction qui change tout
À 2097 €, l’offre complète pCloud Family représente un investissement conséquent. À 799 €, grâce à la promotion de Noël, la perspective est totalement différente. La réduction de 62 % rend la solution bien plus accessible, surtout lorsqu’on la compare aux abonnements cloud étalés sur plusieurs années.
Sur le long terme, le calcul devient évident pour les foyers qui utilisent déjà plusieurs services de stockage. Ici, le coût est figé une fois pour toutes, sans reconduction ni augmentation future.
Le confort de ne plus jamais se poser la question du stockage
Ce que l’on apprécie le plus avec une solution à vie, c’est le confort sur la durée. Ne plus surveiller une jauge de stockage. Ne plus recevoir de rappel de renouvellement. Ne plus hésiter à sauvegarder une vidéo ou une série de photos.
Avec le temps, ce confort devient un standard. Le stockage cesse d’être une contrainte pour devenir un acquis.
Le chiffrement inclus, pour garder le contrôle sur ses données
Centraliser les données familiales implique une exigence forte en matière de confidentialité. Avec Encryption inclus, pCloud permet de chiffrer les fichiers sensibles à l’aide d’une clé connue uniquement des utilisateurs autorisés.
Documents administratifs, papiers d’identité, dossiers professionnels ou souvenirs personnels restent totalement privés. Même le fournisseur n’y a pas accès. Ce niveau de sécurité est rarement inclus d’emblée dans les offres grand public, et encore plus rarement dans une formule à vie.
Avec pCloud Family à vie, incluant 5 To de stockage, le chiffrement Encryption et le Pass Family, proposés à 799 € au lieu de 2097 €, pCloud signe une offre de Noël particulièrement solide.
Pour celles et ceux qui veulent investir une fois dans une solution de stockage complète, sécurisée et pensée pour durer, cette formule 3-en-1 à -62 % fait clairement partie des meilleurs bons plans cloud de fin d’année.
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité
