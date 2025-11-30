Le point fort de cette offre réside dans la combinaison de trois services majeurs. D’abord, les 5 To de stockage à vie : un espace colossal, accessible sur Mac, Windows, Linux, iOS et Android, avec synchronisation instantanée sur tous les appareils. pCloud Drive, son disque virtuel, permet d’étendre la capacité de votre ordinateur en quelques clics, tandis que les applis mobiles libèrent votre smartphone grâce au téléversement automatique.

Ajoutez-y les nouveautés 2025 : pCloud Photos, une galerie intelligente qui classe automatiquement toutes vos images par année, et un éditeur photo intégré doté de filtres et d’outils professionnels pour retoucher vos clichés sans passer par un logiciel externe.

Avec pCloud Encryption, vos fichiers sensibles restent chiffrés directement sur votre appareil, selon un modèle à connaissance nulle. Vous seul disposez de la clé. Et avec pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe multi-plateformes, vous sécurisez tous vos comptes avec des identifiants forts et uniques, accessibles en un clic.

Ce pack couvre tout : stockage, sécurité, gestion des photos, retouches, mots de passe. Une solution complète, durable, et surtout, à vie.