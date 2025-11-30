Dernier jour pour profiter de l’offre la plus puissante du cloud à vie : pCloud casse les prix sur son pack 3-en-1 exclusif et sur tous ses plans à vie. Stockage sécurisé, chiffrement, gestionnaire de mots de passe… tout en une fois, pour toujours. L’occasion parfaite d’investir dans votre sécurité numérique avant ce soir.
Un Black Friday décisif pour renforcer votre sécurité numérique
À l’heure où nos photos, documents et identifiants se multiplient, disposer d’un espace sécurisé et pérenne est devenu essentiel. Cette année, pCloud frappe fort avec une offre Black Friday pensée pour durer : du stockage cloud suisse, un chiffrement à connaissance nulle et un gestionnaire de mots de passe complet, réunis dans une promotion exceptionnelle valable jusqu’au 29 novembre seulement.
Le pack 3-en-1 est clairement la star : 5 To de stockage, pCloud Encryption et pCloud Pass, tous à vie, avec 60 % de réduction, une combinaison rare, idéale pour centraliser toute sa vie numérique dans un espace unique et protégé.
Trois bonnes raisons de choisir pCloud aujourd’hui
- Une remise exceptionnelle jusqu’à –60 % sur des licences À VIE
- Une sécurité de niveau professionnel (chiffrement côté client & data centers Suisse/UE)
- Un écosystème complet : stockage, sauvegarde, photos, édition, mots de passe
Un pack 3-en-1 puissant pour protéger toute votre vie numérique
Le point fort de cette offre réside dans la combinaison de trois services majeurs. D’abord, les 5 To de stockage à vie : un espace colossal, accessible sur Mac, Windows, Linux, iOS et Android, avec synchronisation instantanée sur tous les appareils. pCloud Drive, son disque virtuel, permet d’étendre la capacité de votre ordinateur en quelques clics, tandis que les applis mobiles libèrent votre smartphone grâce au téléversement automatique.
Ajoutez-y les nouveautés 2025 : pCloud Photos, une galerie intelligente qui classe automatiquement toutes vos images par année, et un éditeur photo intégré doté de filtres et d’outils professionnels pour retoucher vos clichés sans passer par un logiciel externe.
Avec pCloud Encryption, vos fichiers sensibles restent chiffrés directement sur votre appareil, selon un modèle à connaissance nulle. Vous seul disposez de la clé. Et avec pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe multi-plateformes, vous sécurisez tous vos comptes avec des identifiants forts et uniques, accessibles en un clic.
Ce pack couvre tout : stockage, sécurité, gestion des photos, retouches, mots de passe. Une solution complète, durable, et surtout, à vie.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Des réductions massives pour un investissement unique (fin ce soir)
Les prix sont particulièrement agressifs cette année, et ne reviendront probablement pas avant longtemps. Voici les meilleures offres du moment :
- Pack 3-en-1 5 To + Encryption + Pass : 599 € (-60 %)
- 1 To à vie : 199 € (-54 %)
- 2 To à vie : 279 € (-53 %)
- 10 To à vie : 799 € (-58 %)
Le calcul est simple : si vous utilisez un service cloud classique à abonnement (Google One, Dropbox, iCloud…), l’équivalent sur 3 ou 4 ans dépasse déjà ces montants. Ici, vous payez une seule fois et vous êtes tranquille pour toujours.
C’est précisément ce qui a rendu les offres pCloud très performantes lors des derniers Black Friday, une logique d’investissement long terme que recherchent de plus en plus d’utilisateurs.
⏳ Offre valable jusqu’au 29/11 inclus, après minuit, les prix reviennent à la normale.
✅ Notre avis sur pCloud : une offre Black Friday à ne pas manquer
Pour qui cherche une solution complète, durable et sécurisée, pCloud propose ce qui est sans doute le meilleur deal cloud du Black Friday. Le pack 3-en-1 offre un rapport valeur/prix imbattable, avec 5 To, le chiffrement côté client et un gestionnaire de mots de passe complet pour un prix unique. Une opportunité rare, d’autant plus qu’elle se termine aujourd’hui.