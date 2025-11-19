Ce Black Friday, pCloud propose une promotion exceptionnelle sur son pack 3-en-1 à vie incluant stockage, chiffrement et gestion sécurisée des mots de passe. Une solution complète de sécurité numérique qui réunit tout ce qu’il faut pour protéger vos fichiers, photos et données personnelles. Cette offre limitée n’est disponible que pour une courte durée.
Pourquoi pCloud casse les codes du stockage en ligne
Avec la multiplication des fichiers, des photos et des appareils, la gestion du stockage est devenue un vrai défi. pCloud, solution suisse reconnue pour sa fiabilité et notée 9,1/10 dans son test, propose cette année une offre rare : un pack à vie qui combine 5 To de stockage, pCloud Encryption et pCloud Pass.
Une alternative durable, économique et ultra-sécurisée face aux abonnements mensuels de Google Drive ou Dropbox.
Trois bonnes raisons de choisir le pack 3-en-1 pCloud
- Un investissement unique : payez une fois, utilisez à vie.
- Sécurité suisse avancée : chiffrement côté client + confidentialité zéro connaissance.
- Un écosystème complet : stockage, chiffrement et gestion de mots de passe inclus.
Un pack complet pensé pour protéger toute votre vie numérique
Le pack 3-en-1 de pCloud inclut 5 To de stockage à vie, idéal pour conserver photos, vidéos, documents et sauvegardes d’appareils. L'application pCloud Drive crée un disque virtuel sur votre ordinateur pour travailler sans saturer votre espace local. Les applications iOS et Android permettent l’upload automatique, la libération d’espace et l’accès instantané à vos fichiers.
À cela s’ajoute pCloud Encryption, qui protège vos fichiers sensibles grâce à un chiffrement côté client : vous seul détenez les clés. C’est l’une des protections les plus fortes du marché, supérieure à Google Drive qui peut techniquement accéder à vos fichiers non chiffrés.
Enfin, pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe intégré, sécurise vos comptes en ligne (mots de passe, cartes bancaires, notes sensibles) et vous permet de remplir automatiquement formulaires et connexions sur tous vos appareils.
Un écosystème cohérent, pensé pour remplacer plusieurs services à abonnement mensuel.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Une opportunité rare pour économiser, offre limitée Black Friday
L’offre Black Friday permet d’obtenir le pack 3-en-1 à 599 €, contre 1563 € habituellement, soit 60 % d’économie. Pour un service acheté une seule fois sans jamais payer d’abonnement, c’est l’une des meilleures offres du marché.
Les plans individuels bénéficient eux aussi de grosses remises :
Cette promotion limitée permet d’économiser massivement par rapport à Google Drive : un utilisateur qui stocke 2 To pendant 10 ans dépensera plus de 1000 € en abonnement chez Google… contre seulement 279 € à vie chez pCloud.
✅ Notre avis sur le pack pCloud 3-en-1
Ce pack Black Friday à -60% est l’un des plus complets et rentables du marché. La combinaison stockage massif + chiffrement avancé + gestion sécurisée des mots de passe en fait une solution idéale pour centraliser toute sa vie numérique.
pCloud se démarque grâce à sa sécurité suisse, son modèle à vie et ses outils puissants (Photos, éditeur, sauvegarde automatique, disque virtuel).
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité