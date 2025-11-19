Le pack 3-en-1 de pCloud inclut 5 To de stockage à vie, idéal pour conserver photos, vidéos, documents et sauvegardes d’appareils. L'application pCloud Drive crée un disque virtuel sur votre ordinateur pour travailler sans saturer votre espace local. Les applications iOS et Android permettent l’upload automatique, la libération d’espace et l’accès instantané à vos fichiers.

À cela s’ajoute pCloud Encryption, qui protège vos fichiers sensibles grâce à un chiffrement côté client : vous seul détenez les clés. C’est l’une des protections les plus fortes du marché, supérieure à Google Drive qui peut techniquement accéder à vos fichiers non chiffrés.

Enfin, pCloud Pass, le gestionnaire de mots de passe intégré, sécurise vos comptes en ligne (mots de passe, cartes bancaires, notes sensibles) et vous permet de remplir automatiquement formulaires et connexions sur tous vos appareils.

Un écosystème cohérent, pensé pour remplacer plusieurs services à abonnement mensuel.