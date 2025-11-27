Le Black Friday, c'est sur Amazon avec une pluie de remises qui touchent toutes les catégories. Les prix bougent dès l’ouverture, avec des baisses massives sur l’image, l’audio, l’informatique et la maison connectée. C’est l’un des plus gros démarrages de la saison.
Nous sommes à quelques heures du vendredi 28 novembre, jour du Black Friday, et Amazon ouvre officiellement les hostilités avec une sélection dense qui couvre l’ensemble du catalogue high-tech. Les remises sont nombreuses aujourd’hui et concernent aussi bien les téléviseurs que les PC portables, les accessoires gaming, les écouteurs ou encore les appareils connectés du quotidien.
Plus de 100 offres sont désormais visibles, avec des baisses franches sur des références grand public comme sur des modèles plus spécialisés. Le choix est large, ce qui facilite la recherche d’un produit précis ou d’une bonne opportunité pour renouveler un équipement. Voici les promotions les plus intéressantes de cette journée phare.
Les 100 promos Black Friday à saisir chez Amazon
🖥️ TV & Image
- TV 4K LG NanoCell 75NANO81 (75”) à 569,00 € au lieu de 799,00 €
- TV 4K HDR10 LG QNED8E 43” 2025 à 469,00 € au lieu de 899,00 €
- TV OLED 65” LG OLED65B4E 2024 à 949,00 € au lieu de 1 154,99 €
- TV QLED 4K Fire TV Xiaomi TV F Pro 75” à 499,00 € au lieu de 999,00 €
- TV 55" SAMSUNG Crystal UHD 4K à 359 € au lieu 489,99 €
- Videoprojecteur 4K Dolby Vision XGIMI Horizon Ultra à 999,00€ au lieu de 1 799,00€
- Caméra Sport DJI Osmo Action 4 Standard à174 € au lieu de 329 €
- Vidéoprojecteur 1080P FHD XGIMI Elfin Flip 249,00 € au lieu de 399,00€
- TV Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED à 369,00 € au lieu de 549,00 €
💡 Produits Amazon
- Echo Dot (Nouvelle génération) à 29,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K à 33,99€ au lieu de 69,99€
- Amazon Fire TV Stick HD à 26,99€ au lieu de 44,99€
- Amazon Kindle (Nouvelle génération) à 99,99€ au lieu de 119,99€
- Amazon Kindle Colorsoft (Nouvelle génération) à 184,99€ au lieu de 269,99€
- Nouvel Amazon Kindle Paperwhite (16 Go) à 151,99 € au lieu de 179,99 €
- Assistant vocal AMAZON Echo Spot 2024 à 49,99€ au lieu de 94,99€
- Nouvel Amazon Echo Dot Max à 99,99€ au lieu de 109,99€
- Caméra de sécurité BLINK Mini Pan-Tilt à 21,99€ au lieu de 39,99€
🖱️⌨️ Claviers, Souris & Accessoires PC
- Casque gamer léger Logitech G435 LIGHTSPEED à 29,99 € au lieu de 47,99 €
- Clavier compact CHERRY KW 7100 Mini BT à 29,99 € au lieu de 58,14 €
- Souris gaming premium Razer Basilisk V3 Pro à 92,49 € au lieu de 179,99 €
- Souris ergonomique verticale Logitech Lift à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Souris sans fil Logitech MX Master 3S à 79,99€ au lieu de 99,99€
- Clavier mécanique CHERRY XTRFY K4V2 TKL à 59,99 € au lieu de 119,00 €
- Clavier Sans Fil lumineux Logitech MX Keys Mini à 61,99€ au lieu de 119,00€
💾 Stockage
- SSD NVMe PCIe 5.0 Crucial T705 4 To à 322,99 € au lieu de 889,99 €
- SSD NVMe PCIe 4.0 Transcend MTE250H 1 To à 83,27 € au lieu de 143,99€
- SSD NVMe PCIe Gen4 Crucial P310 1To à 85,99€ au lieu de 99,99€
- SSD NVMe PCIe 4.0 Samsung SSD 990 Pro à 279,99€ au lieu de 359,99€
- SSD Portable SanDisk Extreme Pro à 269,90 € au lieu de 300,89 €
- SSD externe SAMSUNG 2To T9 à 222,75€ au lieu de 279,99€
🕹️ Consoles / Gaming
- PS5 Standard + FC 26 + Manette DualSense à 449,99 € au lieu de 549,99 €
- Manette PlayStation 5 officielle DualSense à 54,90 € au lieu de 74,99 €
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World à 454,90€ au lieu de 499,99 €
- Manette sans Fil Xbox à 39,99 € au lieu de 64,99 €
🎧 Casques & Écouteurs
- Écouteurs Bluetooth Sony WF-C700N à 65,00 € au lieu de 99,00 €
- Écouteurs Bluetooth AirPods 4 standards à 169 € au lieu de 149 €
- Écouteurs Bluetooth AirPods 4 ANC à 169 € au lieu de 199 €
- Casque gamer Logitech G735 LIGHTSPEED à 99,99 € au lieu de 229,00 €
- Casque ANC Sennheiser Momentum 4 SE à 184,99 € au lieu de 399,00 €
- Casque Bluetooth à ANC Sony WH-CH720N à 71,99 € au lieu de 149,99 €
- Casque sans fil à ANC Bose QuietComfort à 189,00 € au lieu de 289,95 €
- Casque sans fil à ANC Soundcore Q20i à 28,99 € au lieu de 49,99 €
💻 PC portables
- PC OLED 15,6” ASUS Vivobook S15 Copilot+ à 629,99 € au lieu de 1199,99€
- PC Asus Vivobook S16 16 Pouces FHD OLED à 749,00€ au lieu de 999,99€
- PC Chrome 14” Lenovo IdeaPad Slim 3 à 139,99 € au lieu de 399,99 €
- PC Copilot+ 15,3” Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 à 519,99 € au lieu de 949,99 €
- PC Dell Inspiron 16" FHD+ à 579,00€ au lieu de 849,00€
- Apple MacBook Air 13" M4 256go à 899 € au lieu de 1 099 €
- Apple MacBook Air 15" M4 256go à 1 189 € au lieu de 1 399 €
- PC OLED 14" 60Hz ASUS Zenbook A14 à 999,99€ au lieu de 1 499,99€
- Ordinateur Portable 15,6" FHD HP 15-fd0001sf à 189,00€ au lieu de 279,00€
👾 Les Mini PC
- Mini PC W-11 Pro NiPoGi Essenx E2 256 Go à 169,99 € au lieu de 209,00 €
- Mini PC Xrenbuw Ryzen 5 3550H Processor à 179,99 € au lieu de 399,99 €
- Mini PC W-11 Pro NiPoGi Essenx E2 512 Go à 179,99 € au lieu de 259,00 €
- Mini PC W-11 Pro NiPoGi Essenx E1 256 Go à 149,90 € au lieu de 199,99 €
- Apple Mac Mini M4 16Go RAM 256Go CPU à 629,00€ au lieu de 699,00€
📱 Smartphones
- Smartphone Google Pixel 9a 128go à 409,00 € au lieu de 549,00€
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 128Go Noir à 128,49€ au lieu de 233,00€
- Smartphone Samsung Galaxy S25 128 Go Bleu à 620,81€ au lieu de 749,00€
- Apple iPhone 16e 128 Go à 599,00 € au lieu de 719,00 €
- Smartphone Xiaomi POCO X7 Pro 12 256 Go à 264,49€ au lieu de 313,12€
- Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 256Go à 1 099,00€ au lieu de 1 299,00€
🧹 Aspirateurs & Entretien des sols
- Dyson V8 Absolute : Aspirateur-balai sans fil à 298,99 € au lieu de 499,00€
- ECOVACS X8 Omni : Robot aspirateur laveur à 499,00 € au lieu de 2199,00€
- Aspirateur laveur Tineco Floor One Switch S6 à 354,00 € au lieu de 649,00 €
- Aspirateur laveur Tineco iFloor 5 Breeze Complete à 159,00 € au lieu de 299,00 €
- Aspirateur robot Laveur Lefant M3 Max à 359,99€ au lieu de 999,99€
- Aspirateur sans Fil Dyson V8 Advanced à 234,00€ au lieu de 399,00€
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 309,00€ au lieu de 549,00€
- Aspirateur Robot roborock Saros 10 à 899,00€ au lieu de 1 499,00€
🏠 Maison connectée & domotique
- Kit 2 ampoules E27 Philips Hue + Bridge à 74,99 € au lieu de 113,84 €
- Tapo C210C Caméra WiFi 360° à 17,99 € au lieu de 21,99 €
- Pack de 2 Caméra Blink Outdoor 4 à 68,99 € au lieu de 154,99 €
- Lot de 3 tado° Smart Thermostat X à 159,98 € au lieu de 243,72 €
- Lot de 3 Capteur de Température et d'Humidité à 45,99 € au lieu de 59,99 €
- Ampoule Connectée WiFi Tapo Matter 8,99 € au lieu de 13,99 €
- Serrure électronique Nuki Smart Lock Go à 99,00 € au lieu de 149,00 €
- Caméra intérieure Ring à 24,99 € au lieu de 49,99 €
⌚ Accessoires
- Samsung Galaxy Watch7 (40 mm) à 189,99 € au lieu de 269,20 €
- Apple Watch SE (2ᵉ génération) 40 mm GPS à 189,00€ au lieu de 209,00€
- Montre connectée Garmin vívoactive 5 à 169,19€ au lieu de 219,99€
- Montre connecté Garmin Venu 3 à 308,49€ au lieu de 499,99€
- Enregistreur Vocal IA PLAUD Note à 134,99 € au lieu de 169,90 €
⚙️ Périphériques PC
- Boîtier PC mATX panoramique Corsair 2500X à 89,90 € au lieu de 149,90€
- Écran gaming MSI G255PF E2 180 Hz à 109,95 € au lieu de 179,99 €
- Philips 24E1N1300AM - Moniteur FHD 24" à 99,00€ au lieu de 159,00€
- Lenovo Legion R27qe Gen2 - Écran 27'' QHD 149,90€ au lieu de 229,00€
- Écran PC Gaming Acer Nitro 24" Full HD à 69,90€ au lieu de 109,90€
- Écran 27" Full HD MSI Pro MP275 à 79,99€ au lieu de 119,99€
- Samsung Ecran PC Odyssey G50D 27’’ 180Hz à 199,00 € au lieu de 249,00€
- Écran OLED 27" ASUS ROG Strix à 479,00€ au lieu de 729,00€
🔋 Chargeurs et Batteries externes
- Batterie externe Anker Prime 20000 mAh à 66,49 € au lieu de 96,05 €
- Batterie triple USB Anker PowerCore 26800 mAh à 35,99 € au lieu de 59,99 €
- Chargeur 100W 4 ports UGREEN Nexode à 31,65 € au lieu de 55,49 €
- Chargeur USB-C 40W Belkin doubles ports à 15,98 € au lieu de 34,99 €
- Station de Recharge Belkin 3-en-1 avec Qi2 à 69,99 € au lieu de 129,99€
- Chargeur 65W UGREEN USB C Rapide 3 Ports à 18,83€ au lieu de 32,99€
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Pourquoi ces offres Amazon méritent votre attention aujourd’hui ?
Le Black Friday concentre de nombreuses remises, mais l’intérêt de cette sélection vient de la variété des produits et de la clarté des baisses appliquées. Les consommateurs peuvent repérer facilement un modèle pertinent, qu’il s’agisse d’un téléviseur, d’un casque ou d’un ordinateur portable. La journée d’aujourd’hui marque d’ailleurs un moment particulièrement dynamique, avec des prix qui bougent dès le matin et une diversité qui rend la navigation agréable pour tous les profils.
On passe d’une TV 4K à un mini PC en quelques secondes, sans perdre le fil, et chaque catégorie propose plusieurs options à comparer. Cette abondance rend l’expérience plus vivante, car chacun peut explorer le catalogue à son rythme et découvrir une opportunité adaptée à ses besoins sans effort.
Les bons réflexes pour profiter du vrai Black Friday ce vendredi
Le jour du Black Friday multiplie les ajustements de prix tout au long de la journée, ce qui encourage à comparer plusieurs fois une même référence. Les catégories les plus consultées aujourd’hui restent l’image, le son et les PC portables, avec des écarts parfois importants entre les différentes déclinaisons d’un même produit. Les utilisateurs qui cherchent un modèle précis ont tout intérêt à vérifier les variations rapides, notamment sur les téléviseurs et les moniteurs, souvent réajustés en fonction des stocks. Cette vigilance permet de sécuriser un achat dans de bonnes conditions.
Les promotions sur l’audio, les accessoires informatiques et la maison connectée occupent aussi une part importante du catalogue. Les écouteurs, casques sans fil et produits Amazon bénéficient généralement d’une large attention pendant cette période. Les consommateurs à la recherche d’un équipement simple à installer peuvent repérer un modèle adapté selon leurs usages. La majorité des articles listés ici correspond à des produits courants, ce qui facilite l’identification d’un rapport prix/usage cohérent pour un achat immédiat.
Les remises appliquées aux PC portables et aux mini-machines intéressent également ceux qui veulent renouveler un équipement de travail ou de loisirs avant la fin de l’année. Les baisses observées ce matin permettent d’examiner plusieurs configurations sans dépasser un budget serré. Les offres réunies couvrent aussi bien les ordinateurs polyvalents que les modèles plus compacts, ce qui répond à des besoins variés, du télétravail aux déplacements fréquents. Ce large éventail rend la recherche efficace, quelle que soit la catégorie envisagée pour ce Black Friday.
