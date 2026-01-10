Depuis quelques années, la friteuse à air est devenue un incontournable de la cuisine moderne. Elle permet de cuisiner plus sainement, avec très peu voire pas d’huile, tout en conservant des textures croustillantes. Frites, légumes rôtis, viandes, poissons, pizzas ou même desserts, les usages sont multiples et s’adaptent parfaitement au rythme du quotidien.

Les soldes Amazon rendent ces appareils encore plus attractifs, avec des remises parfois spectaculaires sur des modèles déjà bien installés sur le marché.