Les soldes d’hiver sont clairement le meilleur moment pour s’équiper d’une friteuse à air. Sur Amazon, les promotions se multiplient sur des modèles très populaires signés Ninja, Philips, Moulinex ou Russell Hobbs. Des airfryers simples et compacts aux modèles double zone pour familles nombreuses, voici une sélection des meilleurs bons plans du moment, avec de vraies baisses de prix à la clé.
Pourquoi les airfryers cartonnent en ce moment ?
Depuis quelques années, la friteuse à air est devenue un incontournable de la cuisine moderne. Elle permet de cuisiner plus sainement, avec très peu voire pas d’huile, tout en conservant des textures croustillantes. Frites, légumes rôtis, viandes, poissons, pizzas ou même desserts, les usages sont multiples et s’adaptent parfaitement au rythme du quotidien.
Les soldes Amazon rendent ces appareils encore plus attractifs, avec des remises parfois spectaculaires sur des modèles déjà bien installés sur le marché.
Les meilleurs deals Air Fryer pendant les Soldes
- Air Fryer Russell Hobbs Rapid Air 4,3L à 52,28 € au lieu de 89,99 €
- Air Fryer Ninja Foodi Dual Zone 7,6 L à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Moulinex Easy Fry XL Surface & Pizza 4L à 99,99 € au lieu de 159,99 €
- Airfryer Philips Série 3000 9L à 129 € au lieu de 199,99 €
- Ninja Foodi Double Stack XL Air Fryer 2 9,5L à 189,99 € au lieu de 269,99 €
Russell Hobbs Rapid Air 4,3 L : l’essentiel à petit prix
Proposé à 52,28 € au lieu de 89,99 €, le Russell Hobbs Rapid Air 4,3 L est clairement l’une des portes d’entrée les plus abordables vers la cuisson à l’air chaud. Sa capacité convient parfaitement à une ou deux personnes, voire un petit foyer.
Il s’adresse avant tout à ceux qui veulent découvrir l’airfryer sans investir trop lourdement, tout en profitant d’une cuisson rapide et homogène pour les plats du quotidien.
- Capacité de 4,3 litres adaptée à 2 à 4 personnes
- Puissance de 1300 watts pour une cuisson rapide
- 9 programmes automatiques pour varier les recettes
- Consommation d'huile réduite pour des plats plus légers
- Pièces compatibles lave-vaisselle, entretien simplifié
- Absence de fenêtre de surveillance pour le suivi de la cuisson
- Pas de fonction de maintien au chaud intégrée
Ninja Foodi Dual Zone 7,6 L : deux cuissons en même temps à moitié prix
À 99,99 € au lieu de 179,99 €, le Ninja Foodi Dual Zone 7,6 L devient l’un des meilleurs rapports qualité prix des soldes. Sa grande force réside dans ses deux tiroirs indépendants, capables de cuire deux plats différents en simultané.
C’est un modèle très apprécié des familles ou de ceux qui veulent préparer un repas complet en une seule fois, sans jongler avec les temps de cuisson.
- Deux tiroirs séparés pour cuire deux plats en même temps
- Capacité totale de 7,6 litres, adaptée aux familles
- Jusqu'à 75 % plus rapide qu'un four à convection classique
- Consomme jusqu'à 75 % moins d'énergie qu'un four
- Paniers et plaques compatibles lave-vaisselle pour un entretien facile
- Encombrement important sur le plan de travail : largeur supérieure à 30 cm
- Capacité des tiroirs limitée à 3,8 litres chacun pour certains plats volumineux
- Absence de fonctions avancées comme la cuisson sous vide
Moulinex Easy Fry XL Surface & Pizza : polyvalence et grande surface de cuisson
Affiché à 99,99 € au lieu de 159,99 €, le Moulinex Easy Fry XL Surface & Pizza mise sur une surface de cuisson large plutôt que sur la hauteur. Ce format est particulièrement adapté pour les pizzas, les grandes pièces de viande ou les légumes étalés.
C’est un airfryer pensé pour ceux qui aiment varier les recettes et cuisiner pour plusieurs convives sans multiplier les fournées.
- Surface de cuisson large : panier carré accueillant jusqu'à 27 cm de diamètre
- Capacité généreuse de 4 litres, idéale pour 4 à 6 personnes
- Technologie Extra-Crisp pour des résultats croustillants sans huile
- Double résistance pour une cuisson homogène et rapide
- Fenêtre de visualisation pour surveiller la cuisson sans ouvrir l'appareil
- Pas de programmes automatiques spécifiques pour chaque recette
- Absence de compatibilité connectée ou d'application mobile
Philips Série 3000 9 L : capacité familiale et fiabilité reconnue
À 129 € au lieu de 199,99 €, l’Airfryer Philips Série 3000 9 L s’adresse clairement aux familles. Sa capacité généreuse permet de préparer des repas complets en une seule fois, avec la qualité de cuisson qui fait la réputation de la marque.
C’est un modèle rassurant pour ceux qui cherchent un appareil durable, simple à utiliser et performant sur de grandes quantités.
- Double panier de 4,5 L chacun, capacité totale de 9 L, pratique pour cuisiner deux recettes simultanément
- Technologie RapidAir pour réduire jusqu'à 90 % de matières grasses, limitant l'huile sans sacrifier le croustillant
- Économies d'énergie par rapport à un four conventionnel, consommation électrique réduite
- Compatibilité avec l'application HomeID pour accéder à des recettes et conseils personnalisés
- Polyvalence : frit, grille, rôtit et cuit, adapté à de nombreux plats
- Encombrement sur le plan de travail supérieur à celui d'un modèle simple panier (longueur proche de 40 cm)
- Niveau sonore perceptible lors de la cuisson, surtout à pleine puissance
Ninja Foodi Double Stack XL 9,5 L : le haut de gamme à prix réduit
Proposé à 189,99 € au lieu de 269,99 €, le Ninja Foodi Double Stack XL 9,5 L est l’un des modèles les plus complets de cette sélection. Son format vertical empilé permet de gagner de la place sur le plan de travail tout en conservant une énorme capacité.
Il s’adresse clairement aux foyers exigeants qui veulent remplacer plusieurs appareils par un seul, sans compromis sur la puissance ou la polyvalence.
- Capacité totale de 9,5 L, soit 2 tiroirs de 4,75 L chacun
- Cuisson jusqu'à 55 % plus rapide qu'un four classique
- 6 fonctions de cuisson différentes pour varier les recettes
- Pièces antiadhésives compatibles lave-vaisselle pour un entretien simplifié
- Permet de préparer jusqu'à 8 portions en une seule fois
- Format vertical qui nécessite une hauteur de rangement adaptée
- Ne convient pas pour les très grandes quantités au-delà de 8 personnes
- Absence de fonction vapeur ou grill
Quel airfryer choisir selon votre usage ?
Si vous vivez seul ou à deux et cherchez un appareil simple et abordable, le modèle Russell Hobbs est largement suffisant. Pour une famille ou pour cuisiner plusieurs plats en même temps, les modèles Ninja Dual Zone ou Philips 9 L offrent un vrai confort au quotidien. Enfin, pour ceux qui veulent le maximum de capacité et de flexibilité, le Ninja Double Stack XL se positionne comme une solution premium devenue plus accessible grâce aux soldes.
Avis Clubic : des soldes idéales pour passer à l’airfryer
u point de vue de la rédaction, ces soldes airfryer Amazon font partie des plus intéressantes de la saison. Les baisses de prix concernent aussi bien des modèles d’entrée de gamme fiables que des références haut de gamme très recherchées. Quel que soit votre budget ou votre usage, il y a clairement une friteuse à air adaptée, à un tarif bien plus attractif qu’en temps normal.
