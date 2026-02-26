Le Galaxy S26 Ultra n’est pas qu’un exercice de style premium : c’est un outil pensé pour des usages réels et exigeants. Son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, décliné dans une version surcadencée pour le marché européen, affiche des gains de 39% sur le NPU, 24% sur le GPU et 19% sur le CPU par rapport à la génération précédente :ce qui se traduit concrètement par des traitements photo et IA plus fluides, et une expérience gaming à la hauteur.

L’écran de 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ à 120 Hz reste une référence sur le marché, protégé par un Gorilla Glass Armor 2 à l’avant et certifié IP68. Comme le soulignent les premières observations de la rédaction Clubic, l’Ultra 2026 est aussi le Galaxy Ultra le plus fin jamais produit : 7,9 mm pour 214 grammes, soit 4 g de moins que le S25 Ultra.

La vraie nouveauté d’usage, c’est le Privacy Display : une première mondiale sur mobile, qui repose non pas sur un film protecteur collé sur l’écran, mais sur une technologie intégrée au niveau même de la photodiode (Flex Magic Pixel). Activable à la demande depuis les paramètres rapides, elle rend illisible le contenu de l’écran pour toute personne ne regardant pas dans l’axe frontal, sans dégrader la qualité d’affichage en mode désactivé.

Pour des professionnels qui travaillent souvent dans des espaces partagés (open spaces, transports, réunions) c’est une protection concrète, sans accessoire supplémentaire à acheter ou à perdre.