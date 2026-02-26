Samsung vient tout juste de lever le voile sur son Galaxy S26 Ultra, et Amazon propose déjà une offre de précommande qui mérite l’attention : la version 512Go est affichée au prix de la version 256Go, soit 1469 €. Avant de foncer, voici ce que cette offre vaut vraiment : et pour qui elle a du sens.
Le Galaxy S26 Ultra est le tout nouveau fleuron de Samsung, présenté il y a deux jours à peine lors du Galaxy Unpacked du 25 février 2026. Il s’agit d’un smartphone Android 5G haut de gamme, positionné sur le segment ultra-premium à plus de 1 400 €, et qui cible un public d’utilisateurs exigeants, qu’il s’agisse de créatifs, de professionnels en déplacement ou de passionnés de photo mobile.
L’offre Amazon en précommande permet d’obtenir la version 512 Go à 1 469 €, soit exactement le tarif officiel de la version 256 Go : ce qui revient à doubler le stockage sans surcoût. Pour ceux qui étaient de toute façon intéressés par ce modèle, c’est le moment idéal pour passer commande avant la mise en vente officielle prévue le 11 mars 2026. Retrouvez l’offre directement sur la fiche Amazon du Galaxy S26 Ultra.
L’offre de précommande en détail : 200 € économisés sur la capacité
Samsung a mis en place une mécanique de lancement bien rodée : du 25 février au 10 mars 2026, les précommandes bénéficient d’une remise équivalente à la capacité de stockage supérieure offerte gratuitement. Concrètement, la version 512 Go est proposée à 1 469 €, soit 200 € de moins que son prix catalogue normal fixé à 1 669 €.
Cette offre ne porte pas sur une ristourne négociée chez un revendeur tiers, mais sur une promotion officielle Samsung répercutée chez les grands distributeurs, dont Amazon. La valeur perçue est réelle : 200 € d’économie sur un produit qui vient tout juste d’être annoncé, sans attendre des semaines de dépréciation naturelle.
Les offres Samsung du moment chez Amazon :
- Le Samsung Galaxy S26 512go à 999 € au lieu de 1 199 €
- Le Samsung Galaxy S26+ 512go à 1269 € au lieu de 1469 €
- Le Samsung Galaxy Book5 Pro 14" à 1 250,76 € au lieu de 2 049 €
- Le Samsung Galaxy Book4 Edge à 1 099 € au lieu de 1 799 €
Un smartphone taillé pour les usages intensifs et la confidentialité mobile
Le Galaxy S26 Ultra n’est pas qu’un exercice de style premium : c’est un outil pensé pour des usages réels et exigeants. Son processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, décliné dans une version surcadencée pour le marché européen, affiche des gains de 39% sur le NPU, 24% sur le GPU et 19% sur le CPU par rapport à la génération précédente :ce qui se traduit concrètement par des traitements photo et IA plus fluides, et une expérience gaming à la hauteur.
L’écran de 6,9 pouces Dynamic AMOLED 2X Quad HD+ à 120 Hz reste une référence sur le marché, protégé par un Gorilla Glass Armor 2 à l’avant et certifié IP68. Comme le soulignent les premières observations de la rédaction Clubic, l’Ultra 2026 est aussi le Galaxy Ultra le plus fin jamais produit : 7,9 mm pour 214 grammes, soit 4 g de moins que le S25 Ultra.
La vraie nouveauté d’usage, c’est le Privacy Display : une première mondiale sur mobile, qui repose non pas sur un film protecteur collé sur l’écran, mais sur une technologie intégrée au niveau même de la photodiode (Flex Magic Pixel). Activable à la demande depuis les paramètres rapides, elle rend illisible le contenu de l’écran pour toute personne ne regardant pas dans l’axe frontal, sans dégrader la qualité d’affichage en mode désactivé.
Pour des professionnels qui travaillent souvent dans des espaces partagés (open spaces, transports, réunions) c’est une protection concrète, sans accessoire supplémentaire à acheter ou à perdre.
Un positionnement qui laisse peu de place aux alternatives directes
Le S26 Ultra joue dans une cour très restreinte : face à lui, seul l'iPhone 17 Pro Max d’Apple et quelques flagships haut de gamme de Google et Xiaomi peuvent rivaliser sur l’ensemble des critères (photo, performances, logiciel).
Ce que Samsung apporte que ses concurrents n’ont pas encore, c’est précisément ce Privacy Display, une exclusivité matérielle qui ne peut pas être reproduite par simple mise à jour logicielle sur les générations précédentes.
En revanche, l’Ultra ne se distingue pas sur la charge rapide par rapport à certains constructeurs chinois : 60 W, c’est honorable, mais loin des 80 à 120 W proposés par certains appareils concurrents à tarifs parfois bien inférieurs.
Ce qu’il faut vraiment savoir avant de commander
Avant de valider la commande, il vaut mieux poser les bonnes questions. Le Galaxy S26 Ultra est un smartphone exceptionnel sur le papier, mais dont certains choix méritent un regard lucide.
✅ Les points forts
- Privacy Display matériel : une vraie innovation fonctionnelle, sans accessoire, sans compromis sur la luminosité en mode normal
- Chargeur 25 W inclus dans la boîte : un point appréciable alors que ce n’est plus une évidence dans ce segment de prix
- Design unifié et finitions premium : cadre aluminium Armor, Gorilla Glass Armor 2, IP68, le format le plus fin de la gamme Ultra
- 512 Go au prix du 256 Go : 200 € de stockage offerts pendant la période de précommande, jusqu’au 10 mars 2026
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 exclusif : le processeur mobile le plus puissant du marché en version Europe pour l’Ultra, là où les S26 et S26+ reçoivent l’Exynos 2600
- Capteur principal 200 MP avec ouverture f/1,4 : +47% de lumière captée par rapport au S25 Ultra, ce qui devrait se traduire par des progrès notables en basse lumière
❌ Les points faibles
- Charge filaire limitée à 60 W : face aux 80-120 W proposés par certains concurrents Android, c’est encore en retrait
- Avenir de Galaxy AI incertain : Clubic a interrogé Samsung sur la gratuité future des fonctions IA : la réponse est floue, et des offres premium payantes ne sont pas exclues
- Fonction Agentic en français non disponible au lancement : prévue “très prochainement”, sans date précise communiquée
- Tarif en hausse générale sur la gamme : même si l’Ultra 256 Go reste stable à 1 469 €, la version 512 Go passe à 1 669 € hors promotion
- S Pen redessiné : l’abandon des angles droits hérités du Galaxy Note change l’ergonomie pour les utilisateurs fidèles depuis plusieurs générations
✅ Verdict de la rédaction :
Pour quelqu’un qui cherche le meilleur smartphone Android du moment : sans compromis sur la photo, les performances ou la confidentialité. Le Galaxy S26 Ultra 512 Go à 1 469 € est une offre solide : vous obtenez le double de stockage au prix de base, sur un appareil qui embarque des innovations réelles et pas uniquement cosmétiques.
L’offre s’adresse avant tout aux professionnels nomades, aux créateurs de contenu mobile et aux utilisateurs qui tiennent à jour leur fleuron tous les deux ou trois ans. En revanche, si vous possédez déjà un Galaxy S25 Ultra ou un S24 Ultra en bon état, le saut justifie davantage une réflexion qu’un achat impulsif : les évolutions sont réelles, mais mesurées sur plusieurs points. La fenêtre de précommande ferme le 10 mars… le temps de faire votre bilan sereinement.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète