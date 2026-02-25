Les AirPods 4 occupent une position singulière dans la gamme d’Apple : ni l’entrée de gamme dépouillée, ni les Pro réservés aux exigeants, ils ciblent l’utilisateur attaché au confort d’un format ouvert qui ne veut plus renoncer à une isolation phonique sérieuse.

Sortis fin 2024, ces écouteurs embarquent la puce H2 (la même que dans les AirPods Pro 2) et intègrent pour la première fois une réduction active du bruit sur un true wireless open-fit, ce qui constitue en soi une prouesse technique. À 149€, soit 25 % de moins que le tarif officiel, l’offre s’adresse avant tout aux utilisateurs bien ancrés dans l’écosystème iOS ou macOS.