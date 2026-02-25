Apple ne brade pas souvent sa gamme AirPods, ce qui rend la remise actuelle de 50 € sur les AirPods 4 avec réduction active du bruit d’autant plus intéressante à examiner. Avant de vous décider, on passe ces écouteurs au crible.
Les AirPods 4 occupent une position singulière dans la gamme d’Apple : ni l’entrée de gamme dépouillée, ni les Pro réservés aux exigeants, ils ciblent l’utilisateur attaché au confort d’un format ouvert qui ne veut plus renoncer à une isolation phonique sérieuse.
Sortis fin 2024, ces écouteurs embarquent la puce H2 (la même que dans les AirPods Pro 2) et intègrent pour la première fois une réduction active du bruit sur un true wireless open-fit, ce qui constitue en soi une prouesse technique. À 149€, soit 25 % de moins que le tarif officiel, l’offre s’adresse avant tout aux utilisateurs bien ancrés dans l’écosystème iOS ou macOS.
Une fenêtre courte mais concrète
La remise est claire et vérifiable chez Amazon : 50€ de moins sur un produit lancé à 199 €, un niveau rarement observé sur la gamme AirPods depuis son lancement en septembre 2024.
Contrairement à de nombreuses promotions qui jouent sur des prix de référence gonflés, la comparaison avec le tarif Apple Store officiel est ici directe. La promotion court jusqu’à samedi, ce qui laisse peu de marge : suffisamment pour ne pas acheter dans la précipitation, pas assez pour temporiser indéfiniment.
Format ouvert et ANC : la vraie prouesse technique de ces AirPods
Réussir à intégrer une réduction active du bruit efficace dans un écouteur sans embout, c’est le défi que peu de fabricants avaient réussi avant Apple. Dans notre test, la réduction de bruit des AirPods 4 ANC est qualifiée "assez remarquable au-delà des très basses fréquences", faisant de ces écouteurs les premiers true wireless ouverts à proposer une ANC véritablement convaincante.
L’audio adaptatif ajuste en temps réel le niveau d’isolation selon l’environnement, tandis que la détection des conversations baisse automatiquement le volume dès que vous parlez à quelqu’un. Pour les usages nomades (transports, open space, déplacements urbains) cette combinaison est particulièrement bien calibrée, et la certification IP54 (boîtier inclus) assure une robustesse bienvenue pour le quotidien.
Ce qu’ils ne sont pas : l’alternative aux AirPods Pro 2
Les AirPods 4 ANC ne cherchent pas (et ne parviennent pas) à rivaliser avec les AirPods Pro 2 sur l’isolation totale : l’atténuation des très basses fréquences reste limitée, et les fonctions avancées (niveau de batterie affiché, réglages, basculement d’appareils) sont strictement réservées à iOS et macOS. Face à des concurrents comme les Sony WF-1000XM5, le format ouvert perd en isolation passive mais gagne en confort d’usure prolongée : un arbitrage personnel avant tout.
Un bon plan, pour qui et dans quels cas ?
À 149 €, le rapport qualité/prix des AirPods 4 ANC devient nettement plus défendable qu’à 199 €, et la note de 8/10 décernée par nos experts lors de leur test traduit bien l’équilibre global du produit. Voici ce que vous gagnez (et ce à quoi vous renoncez) avant de valider votre commande.
✅ Les points forts
- Meilleure qualité sonore du segment ouvert : extension dans les graves, médiums riches et équilibrés, scène sonore ample
- ANC pionnière sur format open-fit : une première dans la catégorie, rendue crédible par la puce H2
- Confort et certification IP54 : boîtier et écouteurs résistants à la sueur et aux projections d’eau
- Boîtier ultra-compact et polyvalent : charge USB-C, compatible Qi et chargeur Apple Watch, autonomie totale de 30 heures
- Qualité des appels exemplaire : captation efficace, même en environnement bruyant
- Intégration iOS/macOS fluide : appairage instantané, basculement d’appareils, Siri mains libres, détection des conversations.
❌ Les points faibles
- Autonomie courte en charge unique : 4h20 avec ANC
- Pas de contrôle du volume sur la tige : un oubli difficile à justifier alors que les AirPods Pro 2 en disposent depuis 2022
- Fonctionnalités exclusivement Apple : Android et Windows sont laissés de côté pour tous les réglages avancés
- ANC limitée dans les très basses fréquences : les grondements profonds du métro ou les basses soutenues passent encore
- Maintien variable selon la morphologie : le format ouvert sans embout ne convient pas à toutes les oreilles.
✅ Verdict de la rédaction :
À 149€, les AirPods 4 ANC représentent une proposition sérieuse pour tout utilisateur Apple qui refuse les embouts et cherche un compromis confort/qualité audio difficile à trouver ailleurs dans ce segment. En revanche, si vous êtes sous Android, si l’autonomie courte en charge unique vous pose problème, ou si vous visez une isolation maximale, les Sony WF-1000XM5 ou les AirPods Pro 2 répondront mieux à vos attentes.
Pour les profils nomades dans l’écosystème Apple, cette fenêtre de promotion Amazon constitue probablement l’occasion la plus accessible depuis leur lancement pour franchir le pas.
