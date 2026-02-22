Cette sélection mêle accessoires abordables et équipements premium, avec des profils d’acheteurs très variés. L’iPhone 16e et les AirPods Pro 3 séduiront les utilisateurs de l’écosystème Apple, tandis que le Dyson V8 et le Samsung Odyssey G5 répondent à des besoins bien concrets — ménage et gaming. Pour les budgets serrés, le Xiaomi Redmi Watch 5 Active et les traceurs UGREEN restent imbattables.

Apple iPhone 16e 128 Go : le ticket d’entrée le plus accessible dans un iPhone récent, sous la barre symbolique des 600 €.

UGREEN FineTrack Tag Lot de 4 : idéal pour localiser clés, sac, valise ou portefeuille depuis l’app Localiser d’Apple.

Logitech MX Keys S : le clavier plat rétroéclairé de référence pour les professionnels et les créatifs sous Windows ou macOS.

Apple AirPods Pro 3 : réduction de bruit active, détection cardiaque et audio spatial — les écouteurs Apple les plus complets à ce jour.

Dyson V8 Absolute : 40 minutes d’autonomie, brosse anti-enchevêtrement et aspiration puissante pour les foyers avec animaux.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active : GPS intégré, 18 jours d’autonomie et 140 modes sport pour moins de 30 €, difficile à battre.

Samsung Odyssey G5 34" : une dalle VA incurvée 1000R en 3 440 × 1 440 à 165 Hz — un écran gaming immersif à prix divisé par deux.