La domotique n’est plus l’apanage des foyers ultra-connectés. Avec la démocratisation des protocoles ZigBee et WiFi, et des interfaces de plus en plus accessibles, il est aujourd’hui possible d’automatiser son chauffage, surveiller son domicile ou réduire sa consommation électrique pour quelques dizaines d’euros.

Cette sélection Amazon couvre l’ensemble des usages essentiels : vannes thermostatiques pour le chauffage pièce par pièce, thermostat central avec application, caméra extérieure IP65, détecteur de fumée autonome, ampoules multicolores et prise connectée avec suivi de consommation. Les marques représentées (SONOFF, Netatmo, tado°, Tapo et X-Sense) sont toutes établies sur leurs segments respectifs. Les remises vont de 7 % à 41 %, avec plusieurs produits abordables sous les 30 €.

Un point d’attention toutefois : les appareils ZigBee nécessitent une passerelle dédiée, un prérequis à anticiper avant d’acheter.