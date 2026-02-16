Acheter la génération précédente est souvent la meilleure stratégie chez Apple, surtout quand les nouveautés de l'année suivante sont incrémentales.

Le bouton Commande de l'appareil photo : Introduit avec ce modèle, il reste l'une des meilleures innovations ergonomiques d'Apple pour piloter ses clichés avec précision.

Apple Intelligence : Contrairement aux modèles plus anciens, l'iPhone 16 embarque assez de RAM et une puce A18 suffisamment puissante pour supporter toutes les futures mises à jour d'IA.

Le design "Dynamic Island" : Moderne et épuré, il ne vieillit pas et offre la même expérience visuelle que les modèles les plus récents.