Le Pixel 10 vient de sortir, mais la véritable affaire se cache ailleurs. Affiché à seulement 399 € sur Amazon, le Google Pixel 9a devient le choix le plus rationnel de ce début d'année 2026. Voici pourquoi c'est le moment idéal pour craquer.
Alors que le Pixel 10 occupe désormais le devant de la scène, son prédécesseur, le Google Pixel 9a, refuse de prendre sa retraite. Affiché à seulement 399 € sur Amazon, ce smartphone culte de 2025 propose un rapport performance/prix qui fait de l'ombre aux nouveautés de 2026. Processeur Tensor, magie de la photo Google et prix cassé : est-ce l'achat malin de ce début d'année ?
⚡L'offre Google Pixel 9a en détail :
- Produit : Google Pixel 9a (Noir Volcanique, 128 Go)
- Prix initial : 549 €
- Prix actuel : 399 €
- Statut : Vente flash (Stocks limités)
Pourquoi le Pixel 9a est (encore) un excellent choix en 2026 ?
Même s'il n'est plus le dernier-né de Mountain View, le Pixel 9a conserve des arguments massifs face à la concurrence actuelle :
Le prix, tout simplement : À moins de 400 €, il coûte deux fois moins cher qu'un flagship de 2026, tout en offrant une expérience fluide et sans ralentissements.
La photo "Signature" : Le capteur et le traitement logiciel de Google vieillissent extrêmement bien. En 2026, il continue de battre la plupart des nouveaux modèles de milieu de gamme concurrents.
Durable par nature : Google ayant promis 7 ans de mises à jour dès sa sortie en mars 2025, ce téléphone restera parfaitement à jour et sécurisé jusqu'en 2032. Il vous reste encore 6 ans de sérénité.
Format Compact : Alors que les écrans ne cessent de grandir, le Pixel 9a reste l'un des rares smartphones puissants qui se manipule encore facilement d'une seule main.
Les Plus & Les Moins, l'œil de l'expert !
Pour vous aider à décider si ce smartphone correspond à vos besoins réels, nous avons passé au crible ses performances actuelles. En 2026, le Pixel 9a brille par certains aspects mais accuse logiquement quelques retards technologiques face aux modèles premium. Voici ce qu'il faut retenir :
✅ On aime :
- Rapport Qualité/Prix : À 399 €, il est imbattable pour quiconque cherche l'expérience Google sans le prix fort
- Format Compact : Très agréable en main, il change des "phablettes" géantes de 2026
- Longévité : La garantie des mises à jour jusqu'en 2032 est un argument écologique et économique majeur
❌ On aime moins :
- Charge lente : Comme souvent chez Google, la recharge n'est pas aussi rapide que chez les concurrents chinois (Xiaomi, Realme)
- Écran 90Hz : Face aux standards 120Hz de 2026, certains utilisateurs exigeants noteront une fluidité légèrement en retrait
Verdict : L'achat malin contre l'achat passion
Le Pixel 9a est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le dernier modèle pour profiter du meilleur d'Android. Si vous n'avez pas besoin des gadgets ultra-spécifiques du Pixel 10, économiser plusieurs centaines d'euros en choisissant ce modèle est la décision la plus rationnelle aujourd'hui.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète