Même s'il n'est plus le dernier-né de Mountain View, le Pixel 9a conserve des arguments massifs face à la concurrence actuelle :

Le prix, tout simplement : À moins de 400 €, il coûte deux fois moins cher qu'un flagship de 2026, tout en offrant une expérience fluide et sans ralentissements.



La photo "Signature" : Le capteur et le traitement logiciel de Google vieillissent extrêmement bien. En 2026, il continue de battre la plupart des nouveaux modèles de milieu de gamme concurrents.

Durable par nature : Google ayant promis 7 ans de mises à jour dès sa sortie en mars 2025, ce téléphone restera parfaitement à jour et sécurisé jusqu'en 2032. Il vous reste encore 6 ans de sérénité.

Format Compact : Alors que les écrans ne cessent de grandir, le Pixel 9a reste l'un des rares smartphones puissants qui se manipule encore facilement d'une seule main.