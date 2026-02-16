Ce lundi 16 février 2026, Amazon lance une série de ventes flash agressives sur la tech et l'équipement de la maison. Entre la sortie fracassante du nouveau Google Pixel 9a déjà en promotion et les remises massives sur les ténors du nettoyage comme Dyson ou Dreame, les stocks s'annoncent limités. Nous avons analysé ces offres pour isoler les 10 pépites qui valent réellement votre investissement aujourd'hui.