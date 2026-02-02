Derrière son positionnement premium, le Google Pixel 9 incarne avant tout la vision de Google du smartphone Android, avec un accent fort mis sur l’intelligence artificielle et la photo.

Proposé ici à 567,29 € chez Amazon, contre 799 € pour le téléphone nu sur le Google Store, ce pack inclut non seulement le smartphone en version 128 Go, mais aussi un chargeur rapide 45 W et les Pixel Buds A-Series.

Une combinaison qui peut faire sens pour les utilisateurs souhaitant s’équiper immédiatement, sans multiplier les achats annexes. L’offre est à retrouver directement via Amazon, dans le cadre des derniers jours de soldes.