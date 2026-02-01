Les forfaits 5G restent souvent positionnés au-dessus des 10 €, même lorsqu’ils proposent des volumes intermédiaires de data. En passant à 4,99 € par mois pendant un an via l’offre Pure Fibre, ce forfait B&You se positionne sur un segment rarement atteint : la 5G à un prix très proche des offres d’entrée de gamme.

Cette baisse temporaire permet d’accéder à des débits plus rapides et à un volume de données confortable, sans revoir ses usages ni accepter un engagement long. Pour les foyers déjà intéressés par une offre fibre, le cumul devient particulièrement intéressant.