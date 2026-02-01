Accéder à la 5G à petit prix reste un objectif pour beaucoup d’utilisateurs mobiles. Avec son forfait B&You 80 Go 5G, Bouygues Telecom avance une proposition qui retient l’attention, surtout lorsqu’elle est associée à l’offre Pure Fibre, faisant chuter le prix à 4,99 € par mois pendant un an.
Entre inflation des abonnements et explosion des usages mobiles, le prix d’un forfait reste un critère décisif. Beaucoup cherchent aujourd’hui un équilibre entre volume de data suffisant, débits confortables et facture maîtrisée. Dans ce contexte, voir un forfait 5G passer temporairement sous la barre des 5 € change clairement la donne, à condition que l’offre corresponde aux usages réels du quotidien.
L'offre B&You en bref :
Le forfait B&You 80 Go 5G est proposé à 8,99 € par mois, sans engagement.
Dans le cadre de l’offre Pure Fibre, son tarif chute à 4,99 € par mois pendant 12 mois. Il inclut 80 Go de data mobile en 5G, un volume confortable pour la majorité des usages courants.
Pourquoi cette baisse à 4,99 € change vraiment l’intérêt de ce forfait ?
Les forfaits 5G restent souvent positionnés au-dessus des 10 €, même lorsqu’ils proposent des volumes intermédiaires de data. En passant à 4,99 € par mois pendant un an via l’offre Pure Fibre, ce forfait B&You se positionne sur un segment rarement atteint : la 5G à un prix très proche des offres d’entrée de gamme.
Cette baisse temporaire permet d’accéder à des débits plus rapides et à un volume de données confortable, sans revoir ses usages ni accepter un engagement long. Pour les foyers déjà intéressés par une offre fibre, le cumul devient particulièrement intéressant.
Un forfait 5G généreux et une excellente couverture réseau
Le principal atout de ce forfait réside dans son équilibre entre data et performances réseau. Avec 80 Go, il couvre aisément la navigation quotidienne, le streaming vidéo occasionnel, les réseaux sociaux et même le partage de connexion ponctuel.
La compatibilité 5G apporte un confort supplémentaire dans les zones couvertes, notamment pour les téléchargements rapides ou les usages intensifs en mobilité. Le tout reste proposé sans engagement, ce qui laisse la liberté d’ajuster son abonnement si les besoins évoluent.
Points forts et limites du forfait B&You
Avant de se décider, il est important de regarder ce que cette offre apporte réellement, mais aussi ce qu’elle n’adresse pas. Cette mise en perspective permet de mieux comprendre si le forfait B&You 80 Go 5G correspond à vos usages, au-delà du prix affiché.
✅ Les points forts
❌ Les limites
- 80 Go de data en 5G, un volume confortable pour un usage quotidien.
- Prix ramené à 4,99 € par mois pendant 12 mois avec l’offre Pure Fibre.
- Sans engagement, offrant une grande liberté d’évolution.
- Réseau Bouygues Telecom, reconnu pour sa couverture mobile.
- Le tarif de 4,99 € est temporaire et conditionné à l’offre Pure Fibre.
- Peut être surdimensionné pour un usage très léger.
- La 5G dépend de la couverture locale.
Verdict : une 5G enfin accessible sous la barre des 5 €
Avec un prix qui chute à 4,99 € par mois pendant un an via l’offre Pure Fibre, le forfait B&You 80 Go 5G devient une option très attractive pour accéder à la 5G sans exploser son budget. Ce n’est pas une solution universelle, mais pour les foyers éligibles à la fibre et consommateurs réguliers de data, le rapport prix / prestations est particulièrement convaincant.
