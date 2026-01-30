Intego Mac Premium Bundle est proposé à 29,99 € pour la première année, soit environ 2,50 € par mois, au lieu de 84,99 €. L’offre concerne un Mac et inclut une suite de sécurité pensée spécifiquement pour macOS. Elle s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent renforcer la protection de leur ordinateur sans multiplier les outils ni les abonnements séparés.

Il est possible de consulter l’offre Intego Mac Premium Bundle à 29,99 € pour la première année via cette page dédiée.