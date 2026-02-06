Ce bundle repose d’abord sur VirusBarrier X9, l’antivirus d’Intego dédié à macOS, qui assure une protection en temps réel et des analyses automatiques dès l’ouverture des fichiers. Contrairement à une idée encore répandue, les Mac ne sont pas épargnés par les malware. À cela s’ajoute NetBarrier X9, un pare-feu capable d’adapter ses règles selon que vous soyez à domicile, au bureau ou sur un Wi-Fi public, un rappel utile pour les utilisateurs nomades.

Les outils complémentaires renforcent cette logique d’usage. Personal Backup permet de créer plusieurs sauvegardes ciblées sans recopier inutilement l’ensemble du disque, tandis que Washing Machine X9 s’adresse à ceux dont le Mac ralentit à cause de fichiers inutiles ou de doublons. Enfin, ContentBarrier X9 apporte une couche de contrôle parental, pensée pour les foyers où un même Mac peut être partagé.