Nouvelle année, nouveaux usages… et malheureusement toujours les mêmes menaces en ligne. Virus, ransomwares, tentatives de phishing ou vols de données continuent de viser aussi bien les PC que les Mac. La bonne nouvelle, c’est qu’en ce début d’année, plusieurs solutions antivirus de référence sont proposées à prix réduit. L’occasion idéale de renforcer sa sécurité sans faire exploser son budget.

Pourquoi l’antivirus reste indispensable aujourd’hui ?

On pourrait croire que les systèmes modernes se suffisent à eux mêmes. En réalité, les cybermenaces évoluent plus vite que jamais. Emails frauduleux de mieux en mieux imités, fausses mises à jour, logiciels espions dissimulés dans des téléchargements anodins… Les attaques ne ciblent plus seulement les entreprises, mais aussi les particuliers.

Installer un antivirus aujourd’hui, ce n’est plus une option réservée aux utilisateurs prudents, c’est une mesure de base pour protéger ses données personnelles, ses mots de passe et ses appareils. Et avec les promotions actuelles, il devient possible de s’équiper sérieusement sans payer le prix fort.

Bitdefender Total Security, une valeur sûre pour toute la famille

Avec Bitdefender Total Security, on est face à une solution complète, pensée pour protéger plusieurs appareils en même temps. À 39,99 € la première année au lieu de 94,99 €, cette offre permet de sécuriser jusqu’à cinq appareils, qu’il s’agisse de PC, de Mac ou de mobiles.

Bitdefender est reconnu pour son efficacité face aux menaces récentes, tout en restant discret en arrière plan. C’est un choix particulièrement pertinent pour les foyers équipés de plusieurs appareils, qui veulent une protection globale sans multiplier les abonnements.

Bitdefender Total Security
  • moodEssai 30 jours
  • devices3 à 10 appareils
  • phishingAnti-phishing inclus
  • local_atmAnti-ransomware inclus
  • groupsContrôle parental inclus
9.5 / 10

Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.

Les plus
  • Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
  • Efficacité sans faille du service
  • Impact léger sur les performances
  • Très simple à administrer depuis la console web
Les moins
  • Une interface un peu trop grand public

Norton Antivirus Plus, la simplicité avant tout

Norton Antivirus Plus s’adresse à ceux qui cherchent une protection fiable et facile à prendre en main. Proposé à 24,99 € la première année au lieu de 44,99 €, il protège jusqu’à trois appareils et couvre l’essentiel : virus, logiciels malveillants et menaces en ligne courantes.

C’est une solution rassurante pour les utilisateurs qui veulent un antivirus efficace, sans réglages complexes, et qui privilégient une expérience fluide au quotidien.

Norton 360
  • moodEssai 14 jours
  • devices10 appareils
  • phishingAnti-phishing inclus
  • local_atmAnti-ransomware inclus
  • groupsContrôle parental inclus
9.3 / 10

Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.

Les plus
  • Protection anti virus robuste et légère
  • Grande simplicité d'utilisation
  • VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
  • Espace de stockage cloud offert 200 Go
  • Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
Les moins
  • Faux positifs en progrès mais toujours présents

Avast Ultimate, une protection renforcée et polyvalente

Avec Avast Ultimate, on monte d’un cran en matière de fonctionnalités. Cette suite inclut non seulement un antivirus, mais aussi des outils complémentaires pour renforcer la sécurité et la confidentialité. À 41,99 € la première année au lieu de 104,99 €, l’offre devient beaucoup plus accessible.

Elle convient particulièrement à ceux qui utilisent un PC ou un Mac au quotidien, tout en souhaitant protéger également un appareil mobile. Une solution polyvalente, pensée pour des usages variés.

Avast One
  • moodEssai 30 jours
  • devices5 à 30 appareils
  • phishingAnti-phishing inclus
  • local_atmAnti-ransomware inclus
  • groupsPas de contrôle parental
9.2 / 10

Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.

Les plus
  • Très simple d'utilisation
  • VPN illimité inclus
  • L'efficacité
  • Application Android cohérente
Les moins
  • Trop simplifié pour les experts
  • Pare-feu moins complet

Intego Mac Premium Bundle, la référence pour macOS

Les utilisateurs de Mac ne sont pas oubliés. Contrairement aux idées reçues, macOS n’est pas invulnérable. Intego, spécialiste historique de la sécurité sur Mac, propose son Mac Premium Bundle à 29,99 € la première année au lieu de 84,99 €.

Cette solution est conçue exclusivement pour macOS, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement au système sans le ralentir. C’est un choix particulièrement pertinent pour celles et ceux qui veulent une protection adaptée à l’écosystème Apple.

Intego Mac Premium Bundle X9
  • moodVersion gratuite limitée
  • devices1 à 5 appareils
  • phishingAnti-phishing inclus
  • local_atmAnti-ransomware inclus
  • groupsContrôle parental inclus
9.6 / 10

L’offre Intego apporte une solution séduisante pour les utilisateurs de Mac. La qualité des différents logiciels Intego demeure satisfaisante même s’ils n’ont pas bougé d’un pixel depuis plusieurs années. Virus Barrier offre un très bon niveau de détection, Net Barrier est un pare-feu d’une simplicité enfantine et les autres modules remplissent leur contrat. On regrettera tout de même le fonctionnement parfois un peu intrusif du pare-feu qui gagnerait à être capable de détecter les applications réputées comme fiables. Malgré ces défauts, on continuera de recommander Intego Mac Premium Bundle X9 ou les logiciels qui le composent pour qui cherche une solution de sécurité native sur Mac et efficace.

Les plus
  • Interface simple et visuelle
  • Excellent sur les menaces Mac
  • Impact limité sur les performances système
  • Un pare feu facile à administrer
Les moins
  • Les alertes un peu trop nombreuses
  • Un peu moins bon sur les applications indésirables

Tableau comparatif des meilleures offres antivirus du moment

Pour vous aider à y voir encore plus clair, voici un comparatif synthétique des principales offres antivirus disponibles en ce début d’année. Ce tableau met en regard la couverture, le prix et le profil d’utilisateur recommandé pour chaque solution. Il permet de visualiser rapidement ce qui distingue chaque protection et de faire un choix éclairé selon vos besoins, qu’il s’agisse de protéger plusieurs appareils ou un seul Mac, de privilégier la simplicité ou d’accéder à une suite plus complète.

SolutionAppareils protégésPrix 1ʳᵉ annéePublic idéal
Bitdefender Total SecurityJusqu’à 5 appareils39,99€Familles, multi appareils
Norton Antivirus PlusJusqu’à 3 appareils24,99€Utilisation simple et efficace
Avast Ultimate1 PC ou Mac + 1 mobile41,99€Utilisateurs polyvalents
Intego Mac Premium Bundle1 Mac29,99€Utilisateurs macOS

Ce tableau n’est pas seulement informatif : il met en évidence des profils d’usage très distincts. Par exemple, si vous avez plusieurs appareils à protéger (PC, Mac, smartphones et tablettes), Bitdefender ressort clairement grâce à sa couverture étendue.

À l’inverse, si vous êtes principalement utilisateur Mac et que vous cherchez une protection parfaitement intégrée à votre système, Intego se positionne comme une solution dédiée et optimisée.

Quel antivirus choisir selon votre profil ?

Le meilleur antivirus dépend avant tout de votre usage. Si vous avez plusieurs appareils à protéger dans le foyer, Bitdefender se distingue par son excellent rapport couverture prix. Pour une protection simple et rassurante, Norton reste une valeur sûre. Avast séduira ceux qui veulent une suite plus complète, tandis qu’Intego s’impose naturellement pour les utilisateurs de Mac à la recherche d’une solution parfaitement adaptée à leur système.

✅ Avis Clubic : de vraies bonnes affaires pour démarrer l’année en sécurité

Du point de vue de la rédaction, ces offres antivirus figurent parmi les meilleurs bons plans sécurité de ce début d’année. Elles permettent de s’équiper avec des solutions reconnues, à des tarifs largement inférieurs aux prix habituels.

Dans un contexte où les menaces numériques ne cessent de se multiplier, profiter de ces promotions est une décision pragmatique. C’est un investissement raisonnable pour gagner en tranquillité tout au long de l’année.

