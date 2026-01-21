On pourrait croire que les systèmes modernes se suffisent à eux mêmes. En réalité, les cybermenaces évoluent plus vite que jamais. Emails frauduleux de mieux en mieux imités, fausses mises à jour, logiciels espions dissimulés dans des téléchargements anodins… Les attaques ne ciblent plus seulement les entreprises, mais aussi les particuliers.

Installer un antivirus aujourd’hui, ce n’est plus une option réservée aux utilisateurs prudents, c’est une mesure de base pour protéger ses données personnelles, ses mots de passe et ses appareils. Et avec les promotions actuelles, il devient possible de s’équiper sérieusement sans payer le prix fort.