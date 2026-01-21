Nouvelle année, nouveaux usages… et malheureusement toujours les mêmes menaces en ligne. Virus, ransomwares, tentatives de phishing ou vols de données continuent de viser aussi bien les PC que les Mac. La bonne nouvelle, c’est qu’en ce début d’année, plusieurs solutions antivirus de référence sont proposées à prix réduit. L’occasion idéale de renforcer sa sécurité sans faire exploser son budget.
Pourquoi l’antivirus reste indispensable aujourd’hui ?
On pourrait croire que les systèmes modernes se suffisent à eux mêmes. En réalité, les cybermenaces évoluent plus vite que jamais. Emails frauduleux de mieux en mieux imités, fausses mises à jour, logiciels espions dissimulés dans des téléchargements anodins… Les attaques ne ciblent plus seulement les entreprises, mais aussi les particuliers.
Installer un antivirus aujourd’hui, ce n’est plus une option réservée aux utilisateurs prudents, c’est une mesure de base pour protéger ses données personnelles, ses mots de passe et ses appareils. Et avec les promotions actuelles, il devient possible de s’équiper sérieusement sans payer le prix fort.
Les 4 antivirus que l'on recommande en 2026 :
- Bitdefender Total Security à 39,99 € au lieu de 94,99 € la première année (jusqu’à 5 appareils)
- Norton Antivirus Plus à 24,99 € au lieu de 44,99 € la première année (jusqu’à 3 appareils)
- Avast Ultimate à 41,99 € au lieu de 104,99 € la première année (1 PC ou Mac + 1 mobile)
- Intego Mac Premium Bundle à 29,99 € la 1ʳᵉ année au lieu de 84,99 € (1 Mac)
Bitdefender Total Security, une valeur sûre pour toute la famille
Avec Bitdefender Total Security, on est face à une solution complète, pensée pour protéger plusieurs appareils en même temps. À 39,99 € la première année au lieu de 94,99 €, cette offre permet de sécuriser jusqu’à cinq appareils, qu’il s’agisse de PC, de Mac ou de mobiles.
Bitdefender est reconnu pour son efficacité face aux menaces récentes, tout en restant discret en arrière plan. C’est un choix particulièrement pertinent pour les foyers équipés de plusieurs appareils, qui veulent une protection globale sans multiplier les abonnements.
- moodEssai 30 jours
- devices3 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Bitdefender continue sur la lancée des versions précédentes avec une efficacité toujours à toute épreuve. Pour détecter et bloquer tout type de menace provenant d'Internet, la suite fait un sans faute. Aucun faux positif n'est à signaler, et elle n'a pas d'impact significatif sur les performances de Windows. Le logiciel protège votre ordinateur sans faille, donc. La suite de Bitdefender est aussi disponible sur macOS, IOS et Android.
- Excellent rapport fonctionnalités/prix de l'abonnement
- Efficacité sans faille du service
- Impact léger sur les performances
- Très simple à administrer depuis la console web
- Une interface un peu trop grand public
Norton Antivirus Plus, la simplicité avant tout
Norton Antivirus Plus s’adresse à ceux qui cherchent une protection fiable et facile à prendre en main. Proposé à 24,99 € la première année au lieu de 44,99 €, il protège jusqu’à trois appareils et couvre l’essentiel : virus, logiciels malveillants et menaces en ligne courantes.
C’est une solution rassurante pour les utilisateurs qui veulent un antivirus efficace, sans réglages complexes, et qui privilégient une expérience fluide au quotidien.
- moodEssai 14 jours
- devices10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
- Protection anti virus robuste et légère
- Grande simplicité d'utilisation
- VPN inclus et illimité (Standard, Deluxe et Advanced)
- Espace de stockage cloud offert 200 Go
- Surveillance du dark web (Deluxe et Advanced)
- Faux positifs en progrès mais toujours présents
Avast Ultimate, une protection renforcée et polyvalente
Avec Avast Ultimate, on monte d’un cran en matière de fonctionnalités. Cette suite inclut non seulement un antivirus, mais aussi des outils complémentaires pour renforcer la sécurité et la confidentialité. À 41,99 € la première année au lieu de 104,99 €, l’offre devient beaucoup plus accessible.
Elle convient particulièrement à ceux qui utilisent un PC ou un Mac au quotidien, tout en souhaitant protéger également un appareil mobile. Une solution polyvalente, pensée pour des usages variés.
- moodEssai 30 jours
- devices5 à 30 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Avast One est une offre assez pertinente dans la gamme de l’éditeur. L’efficacité de la protection antivirus de la suite ne semble pas avoir bougé et demeure parmi les plus réactives, même sur des menaces encore récentes. L’interface mise sur la simplicité et la cohérence entre desktop et mobile, et dans l’ensemble, c’est assez réussi, bien que l’approche très grand public puisse rebuter certains utilisateurs qui se sentiront quelque peu infantilisés. Avec des fonctions assez complètes (VPN, protection de la vie privée, optimisation et entretien du système), on tient là une bonne suite de sécurité familiale. On regrettera en revanche que l'éditeur ait fait l’impasse sur certaines fonctionnalités ou simplifié d’autres de manière un peu trop agressive (on pense au pare-feu) dans son optique de rendre sa suite plus lisible pour le grand public.
- Très simple d'utilisation
- VPN illimité inclus
- L'efficacité
- Application Android cohérente
- Trop simplifié pour les experts
- Pare-feu moins complet
Intego Mac Premium Bundle, la référence pour macOS
Les utilisateurs de Mac ne sont pas oubliés. Contrairement aux idées reçues, macOS n’est pas invulnérable. Intego, spécialiste historique de la sécurité sur Mac, propose son Mac Premium Bundle à 29,99 € la première année au lieu de 84,99 €.
Cette solution est conçue exclusivement pour macOS, ce qui lui permet de s’intégrer parfaitement au système sans le ralentir. C’est un choix particulièrement pertinent pour celles et ceux qui veulent une protection adaptée à l’écosystème Apple.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
L’offre Intego apporte une solution séduisante pour les utilisateurs de Mac. La qualité des différents logiciels Intego demeure satisfaisante même s’ils n’ont pas bougé d’un pixel depuis plusieurs années. Virus Barrier offre un très bon niveau de détection, Net Barrier est un pare-feu d’une simplicité enfantine et les autres modules remplissent leur contrat. On regrettera tout de même le fonctionnement parfois un peu intrusif du pare-feu qui gagnerait à être capable de détecter les applications réputées comme fiables. Malgré ces défauts, on continuera de recommander Intego Mac Premium Bundle X9 ou les logiciels qui le composent pour qui cherche une solution de sécurité native sur Mac et efficace.
- Interface simple et visuelle
- Excellent sur les menaces Mac
- Impact limité sur les performances système
- Un pare feu facile à administrer
- Les alertes un peu trop nombreuses
- Un peu moins bon sur les applications indésirables
Tableau comparatif des meilleures offres antivirus du moment
Pour vous aider à y voir encore plus clair, voici un comparatif synthétique des principales offres antivirus disponibles en ce début d’année. Ce tableau met en regard la couverture, le prix et le profil d’utilisateur recommandé pour chaque solution. Il permet de visualiser rapidement ce qui distingue chaque protection et de faire un choix éclairé selon vos besoins, qu’il s’agisse de protéger plusieurs appareils ou un seul Mac, de privilégier la simplicité ou d’accéder à une suite plus complète.
|Solution
|Appareils protégés
|Prix 1ʳᵉ année
|Public idéal
|Bitdefender Total Security
|Jusqu’à 5 appareils
|39,99€
|Familles, multi appareils
|Norton Antivirus Plus
|Jusqu’à 3 appareils
|24,99€
|Utilisation simple et efficace
|Avast Ultimate
|1 PC ou Mac + 1 mobile
|41,99€
|Utilisateurs polyvalents
|Intego Mac Premium Bundle
|1 Mac
|29,99€
|Utilisateurs macOS
Ce tableau n’est pas seulement informatif : il met en évidence des profils d’usage très distincts. Par exemple, si vous avez plusieurs appareils à protéger (PC, Mac, smartphones et tablettes), Bitdefender ressort clairement grâce à sa couverture étendue.
À l’inverse, si vous êtes principalement utilisateur Mac et que vous cherchez une protection parfaitement intégrée à votre système, Intego se positionne comme une solution dédiée et optimisée.
Quel antivirus choisir selon votre profil ?
Le meilleur antivirus dépend avant tout de votre usage. Si vous avez plusieurs appareils à protéger dans le foyer, Bitdefender se distingue par son excellent rapport couverture prix. Pour une protection simple et rassurante, Norton reste une valeur sûre. Avast séduira ceux qui veulent une suite plus complète, tandis qu’Intego s’impose naturellement pour les utilisateurs de Mac à la recherche d’une solution parfaitement adaptée à leur système.
✅ Avis Clubic : de vraies bonnes affaires pour démarrer l’année en sécurité
Du point de vue de la rédaction, ces offres antivirus figurent parmi les meilleurs bons plans sécurité de ce début d’année. Elles permettent de s’équiper avec des solutions reconnues, à des tarifs largement inférieurs aux prix habituels.
Dans un contexte où les menaces numériques ne cessent de se multiplier, profiter de ces promotions est une décision pragmatique. C’est un investissement raisonnable pour gagner en tranquillité tout au long de l’année.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.