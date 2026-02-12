On a tous connu ça. Votre Mac, qui était une fusée au déballage, commence à afficher la petite roue colorée au lancement des applications.

Pourquoi le mythe du "Mac sans virus" est dangereux en 2026 (et comment se protéger) ? © Shutterstock
Le stockage se remplit de fichiers "système" mystérieux, et vous commencez à douter de sa sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Avant d'investir 2000€ dans un nouveau MacBook, avez-vous pensé à la "révision technique" ? C'est exactement ce que propose Intego avec son offre choc du moment.

Le mythe du Mac invulnérable a la vie dure

C'est une légende tenace : "Les Mac n'ont pas besoin d'antivirus". En 2026, c'est faux. Si macOS est plus robuste que Windows, il n'est pas immunisé contre les adwares, les ransomwares et surtout les tentatives de phishing qui visent vos données bancaires, peu importe votre système d'exploitation.

C'est là qu'intervient VirusBarrier X9, inclus dans ce pack. Contrairement aux antivirus lourds qui ralentissent la machine, celui-ci a été codé spécifiquement pour macOS. Il est léger, invisible, et scanne en temps réel sans que vous ne le sentiez.

"Washing Machine" : le vrai héros de ce pack

Si la sécurité est nécessaire, l'optimisation est visible. Le pack inclut l'outil Washing Machine X9. Son rôle ? Faire le ménage là où Apple ne vous laisse pas aller.

  • Il supprime les doublons qui mangent votre SSD.
  • Il vide les caches "Système" et "Autre" inutiles.
  • Il organise votre bureau et vos dossiers automatiquement.

Résultat : un Mac qui respire, démarre plus vite et récupère souvent plusieurs Go d'espace précieux.

Les plus
  • Interface simple et visuelle
  • Excellent sur les menaces Mac
  • Impact limité sur les performances système
  • Un pare feu facile à administrer
Les moins
  • Les alertes un peu trop nombreuses
  • Un peu moins bon sur les applications indésirables

Un couteau suisse complet pour le prix d'un café

Ce qui rend cette offre Intego pertinente, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple antivirus, mais d'une suite de maintenance complète ("Bundle"). Pour 2,50€ par mois, vous avez aussi :

  • Personal Backup : pour automatiser vos sauvegardes sur disque externe (indispensable si vous tenez à vos photos).
  • NetBarrier : un pare-feu intelligent qui sait si vous êtes à la maison ou sur le Wi-Fi douteux d'un hôtel/café.
  • ContentBarrier : un contrôle parental robuste pour protéger les plus jeunes.
✅ Verdict de la rédaction :

C'est rare de voir une suite aussi complète (Nettoyage + Sécurité + Backup) à ce niveau de prix. Intego est une référence de l'écosystème Apple depuis des années. Si vous voulez prolonger la durée de vie de votre machine pour moins de 30€, c'est le moment ou jamais.

