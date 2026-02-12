C'est une légende tenace : "Les Mac n'ont pas besoin d'antivirus". En 2026, c'est faux. Si macOS est plus robuste que Windows, il n'est pas immunisé contre les adwares, les ransomwares et surtout les tentatives de phishing qui visent vos données bancaires, peu importe votre système d'exploitation.

C'est là qu'intervient VirusBarrier X9, inclus dans ce pack. Contrairement aux antivirus lourds qui ralentissent la machine, celui-ci a été codé spécifiquement pour macOS. Il est léger, invisible, et scanne en temps réel sans que vous ne le sentiez.