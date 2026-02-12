On a tous connu ça. Votre Mac, qui était une fusée au déballage, commence à afficher la petite roue colorée au lancement des applications.
Le stockage se remplit de fichiers "système" mystérieux, et vous commencez à douter de sa sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics. Avant d'investir 2000€ dans un nouveau MacBook, avez-vous pensé à la "révision technique" ? C'est exactement ce que propose Intego avec son offre choc du moment.
Le bon plan en bref :
Le mythe du Mac invulnérable a la vie dure
C'est une légende tenace : "Les Mac n'ont pas besoin d'antivirus". En 2026, c'est faux. Si macOS est plus robuste que Windows, il n'est pas immunisé contre les adwares, les ransomwares et surtout les tentatives de phishing qui visent vos données bancaires, peu importe votre système d'exploitation.
C'est là qu'intervient VirusBarrier X9, inclus dans ce pack. Contrairement aux antivirus lourds qui ralentissent la machine, celui-ci a été codé spécifiquement pour macOS. Il est léger, invisible, et scanne en temps réel sans que vous ne le sentiez.
"Washing Machine" : le vrai héros de ce pack
Si la sécurité est nécessaire, l'optimisation est visible. Le pack inclut l'outil Washing Machine X9. Son rôle ? Faire le ménage là où Apple ne vous laisse pas aller.
- Il supprime les doublons qui mangent votre SSD.
- Il vide les caches "Système" et "Autre" inutiles.
- Il organise votre bureau et vos dossiers automatiquement.
Résultat : un Mac qui respire, démarre plus vite et récupère souvent plusieurs Go d'espace précieux.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
L’offre Intego apporte une solution séduisante pour les utilisateurs de Mac. La qualité des différents logiciels Intego demeure satisfaisante même s’ils n’ont pas bougé d’un pixel depuis plusieurs années. Virus Barrier offre un très bon niveau de détection, Net Barrier est un pare-feu d’une simplicité enfantine et les autres modules remplissent leur contrat. On regrettera tout de même le fonctionnement parfois un peu intrusif du pare-feu qui gagnerait à être capable de détecter les applications réputées comme fiables. Malgré ces défauts, on continuera de recommander Intego Mac Premium Bundle X9 ou les logiciels qui le composent pour qui cherche une solution de sécurité native sur Mac et efficace.
- Interface simple et visuelle
- Excellent sur les menaces Mac
- Impact limité sur les performances système
- Un pare feu facile à administrer
- Les alertes un peu trop nombreuses
- Un peu moins bon sur les applications indésirables
Un couteau suisse complet pour le prix d'un café
Ce qui rend cette offre Intego pertinente, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple antivirus, mais d'une suite de maintenance complète ("Bundle"). Pour 2,50€ par mois, vous avez aussi :
- Personal Backup : pour automatiser vos sauvegardes sur disque externe (indispensable si vous tenez à vos photos).
- NetBarrier : un pare-feu intelligent qui sait si vous êtes à la maison ou sur le Wi-Fi douteux d'un hôtel/café.
- ContentBarrier : un contrôle parental robuste pour protéger les plus jeunes.
✅ Verdict de la rédaction :
C'est rare de voir une suite aussi complète (Nettoyage + Sécurité + Backup) à ce niveau de prix. Intego est une référence de l'écosystème Apple depuis des années. Si vous voulez prolonger la durée de vie de votre machine pour moins de 30€, c'est le moment ou jamais.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24 mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète