Pendant des années, le Mac a bénéficié d’une image rassurante. Pour beaucoup d’utilisateurs, choisir macOS revenait presque à se prémunir automatiquement contre les virus, les ransomwares et les attaques en ligne. Cette croyance, longtemps entretenue par une réalité statistique, ne correspond plus à la situation actuelle.

En 2026, le paysage de la cybersécurité a profondément évolué. Les Mac sont plus nombreux, plus utilisés dans un cadre professionnel et beaucoup plus attractifs pour les cybercriminels. Résultat, les menaces se multiplient et prennent des formes plus discrètes, plus ciblées et souvent plus difficiles à détecter sans outils dédiés.