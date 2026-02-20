Contrairement aux antivirus multiplateformes qui sont souvent des portages PC adaptés à la hâte, Intego développe ses solutions exclusivement pour macOS depuis 1997. Cette spécialisation permet au Bundle X9 d'offrir une intégration profonde dans le système, garantissant une protection qui ne ralentit pas votre processeur M2, M3 ou M4.

Le pack Premium ne se contente pas de scanner vos fichiers, il agit comme une véritable armure numérique :

VirusBarrier X9 : Le fer de lance de la suite. Il ne traque pas seulement les malwares Mac, mais nettoie aussi les fichiers infectés provenant de PC pour éviter que vous ne soyez un vecteur de transmission pour vos contacts.

NetBarrier X9 : Un pare-feu bidirectionnel intelligent. Il adapte son niveau de sécurité selon que vous êtes sur votre Wi-Fi domestique ou sur un réseau public (gare, café), bloquant toute tentative d'intrusion suspecte.