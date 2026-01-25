Avec Intego Mac Premium Bundle X9, votre Mac bénéficie d’une immunité totale contre les malwares, d’un pare-feu intelligent et d’outils d’optimisation avancés. Cette suite de sécurité complète protège vos données, votre vie privée et même vos enfants en ligne.
Intego Mac Premium Bundle X9 : la sécurité Mac maximale au quotidien
Les utilisateurs Mac sont de plus en plus ciblés par les logiciels malveillants, le phishing et les attaques réseau, notamment sur les Wi-Fi publics. Contrairement aux idées reçues, macOS n’est plus à l’abri. C’est dans ce contexte qu’Intego Mac Premium Bundle X9 s’impose comme une solution de référence.
Conçue par l’expert n°1 de la sécurité Mac, cette suite tout-en-un offre une protection en temps réel, un pare-feu bidirectionnel et des outils de nettoyage et de sauvegarde avancés. Une solution idéale pour sécuriser, optimiser et prolonger la durée de vie de votre Mac.
Trois bonnes raisons de choisir Intego Mac Premium Bundle X9
- Sécurité maximale 24 h/24, 7 j/7 : antivirus et anti-malware en temps réel capables d’éliminer 100 % des menaces Mac selon des tests indépendants.
- Un Mac plus rapide et mieux organisé : nettoyage des fichiers inutiles, suppression des doublons, optimisation du système et organisation intelligente de vos fichiers.
- Protection familiale et réseau avancée : pare-feu intelligent, protection anti-hameçonnage, contrôle parental et surveillance du temps d’écran des enfants.
Un Mac plus rapide, plus propre et mieux organisé
Intego Mac Premium Bundle X9 regroupe plusieurs outils essentiels pour une protection globale. L’antivirus surveille en permanence votre Mac contre les malwares, ransomwares, spyware et menaces Windows pouvant circuler via les fichiers partagés. La protection en temps réel agit automatiquement, sans ralentir votre système.
Le pare-feu intelligent sécurise vos connexions, aussi bien à domicile que sur les réseaux Wi-Fi publics, en bloquant les applications et appareils inconnus. Côté performances, les modules de nettoyage libèrent de l’espace disque, suppriment les fichiers inutiles et améliorent la réactivité globale du Mac.
Enfin, la solution inclut des fonctions de sauvegarde pour préserver vos fichiers importants et souvenirs numériques, ainsi que des outils de contrôle parental pour bloquer les contenus inappropriés et encadrer l’activité en ligne des enfants.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Une offre exceptionnelle pour sécuriser votre Mac à petit prix
Habituellement proposée à un tarif bien plus élevé, la suite Intego Mac Premium Bundle X9 est actuellement accessible à 2,50 € par mois, soit une réduction très significative sur le prix annuel standard. Cette offre permet de bénéficier d’une solution de sécurité professionnelle complète pour le prix d’un simple café.
Le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant compte tenu du nombre de fonctionnalités incluses : antivirus, pare-feu, optimisation système, sauvegarde et contrôle parental. À ce niveau de protection, peu de concurrents offrent une compatibilité totale avec toutes les versions de macOS, y compris macOS Sequoia.
Attention : cette promotion est limitée dans le temps et peut être retirée à tout moment.
✅ L'avis de Clubic sur Intego Mac Premium Bundle X9
Intego Mac Premium Bundle X9 est l’une des meilleures suites de sécurité dédiées exclusivement à macOS. Facile à installer, très complète et légère sur les performances, elle répond aussi bien aux besoins des particuliers qu’aux familles. Sa compatibilité avec macOS Sequoia et son prix promotionnel en font un choix évident pour sécuriser durablement son Mac.
Votre Mac est-il vraiment protégé sans antivirus dédié ?
Non. Les protections natives de macOS sont utiles mais insuffisantes face aux malwares modernes, au phishing et aux attaques réseau. Un antivirus spécialisé comme Intego permet une protection en temps réel, proactive et bien plus complète.
Est-ce qu’Intego ralentit les performances du Mac ?
Non. La suite Intego est conçue exclusivement pour macOS. Elle fonctionne en arrière-plan de manière intelligente et inclut même des outils pour nettoyer, accélérer et optimiser les performances du système.
Intego protège-t-il contre les attaques sur les réseaux Wi-Fi publics ?
Oui. Grâce à son pare-feu intelligent bidirectionnel, Intego sécurise les connexions réseau, bloque les applications inconnues et protège votre Mac lorsque vous utilisez des Wi-Fi publics ou non sécurisés.
