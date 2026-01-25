Les utilisateurs Mac sont de plus en plus ciblés par les logiciels malveillants, le phishing et les attaques réseau, notamment sur les Wi-Fi publics. Contrairement aux idées reçues, macOS n’est plus à l’abri. C’est dans ce contexte qu’Intego Mac Premium Bundle X9 s’impose comme une solution de référence.

Conçue par l’expert n°1 de la sécurité Mac, cette suite tout-en-un offre une protection en temps réel, un pare-feu bidirectionnel et des outils de nettoyage et de sauvegarde avancés. Une solution idéale pour sécuriser, optimiser et prolonger la durée de vie de votre Mac.