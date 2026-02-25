Avast fait partie du paysage depuis des années. Souvent installé à l'occasion d'un coup de pouce donné à un proche, ou choisi par défaut faute de mieux, il a su s'imposer comme une référence grand public dans un marché des antivirus gratuits de plus en plus concurrentiel.

Ce qui distingue Avast de beaucoup de ses concurrents, c'est la générosité de sa version gratuite : pas de période d'essai, pas de bascule automatique vers un abonnement payant, mais une protection antivirale durable avec des fonctionnalités que d'autres réservent à leurs offres premium. En 2025, l'éditeur a renforcé son arsenal avec un nouveau module anti-escroqueries alimenté par l'intelligence artificielle, qui vient compléter une base technique déjà bien établie.