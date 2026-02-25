Avast Antivirus Gratuit est l'un des logiciels de sécurité les plus répandus sur PC, disponible sans abonnement ni date d'expiration. Il s'adresse à ceux qui veulent protéger leur ordinateur contre virus, malwares, ransomwares et escroqueries en ligne, sans frais. Mais une protection gratuite suffit-elle vraiment à vos besoins en 2026, et cette offre vous correspond-elle ?
Avast fait partie du paysage depuis des années. Souvent installé à l'occasion d'un coup de pouce donné à un proche, ou choisi par défaut faute de mieux, il a su s'imposer comme une référence grand public dans un marché des antivirus gratuits de plus en plus concurrentiel.
Ce qui distingue Avast de beaucoup de ses concurrents, c'est la générosité de sa version gratuite : pas de période d'essai, pas de bascule automatique vers un abonnement payant, mais une protection antivirale durable avec des fonctionnalités que d'autres réservent à leurs offres premium. En 2025, l'éditeur a renforcé son arsenal avec un nouveau module anti-escroqueries alimenté par l'intelligence artificielle, qui vient compléter une base technique déjà bien établie.
L'essentiel en bref :
- Avast Antivirus Gratuit, antivirus multi-fonctions disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.
- L'offre du moment : entièrement gratuit, sans durée limitée ni engagement
- Pour qui c'est intéressant : Idéal si vous cherchez une protection fiable et étoffée pour votre PC sans débourser un centime, avec des fonctionnalités anti-ransomware et anti-escroquerie incluses d'emblée.
- Mini-verdict : troisième meilleur antivirus gratuit selon le comparatif Clubic 2026, avec une note de 8/10, un choix solide pour un usage familial classique, moins pertinent si vous avez besoin d'un VPN intégré ou d'une couverture multi-appareils.
Pourquoi cette offre mérite votre attention
Le marché des antivirus gratuits regorge de solutions qui se résument à une période d'essai ou à une protection squelettique. Avast tranche avec cette logique : sa version gratuite offre une protection permanente, sans date d'expiration ni frais cachés sur les fonctions essentielles. Dans ce contexte, Clubic classe Avast parmi les trois meilleures solutions gratuites en 2026, aux côtés de Bitdefender et Norton, en soulignant son interface soignée et ses modules de protection orientés navigation.
Le logiciel se positionne clairement au-dessus de l'antivirus natif de Windows, avec davantage de fonctionnalités orientées usage quotidien, phishing, ransomware, sécurité Wi-Fi. Concrètement, Avast Antivirus Gratuit vise à sécuriser votre navigation, vos fichiers et vos connexions, sans vous forcer à payer pour accéder aux fondamentaux.
Que vous apporte concrètement Avast Antivirus Gratuit ?
La version gratuite va au-delà du simple scan de fichiers. Voici ce qu'elle couvre réellement :
- Protection en temps réel : quatre agents surveillent en permanence vos fichiers, votre navigation, vos e-mails et le comportement des applications. Lors des derniers tests AV-TEST (avril 2025), Avast obtient la note maximale de 6/6 en protection, avec une détection parfaite des menaces 0-day et des malwares connus.
- Anti-escroqueries assisté par IA : le module « Protection contre les escroqueries » analyse en temps réel les pages chargées dans votre navigateur pour bloquer les tentatives de fraude, fausses alertes système, imitations de services bancaires, formulaires de phishing, avant même que vous n'interagissiez. L'Assistant Avast peut aussi analyser en quelques secondes un message suspect ou une offre douteuse et vous conseiller.
- Sécurité Wi-Fi : Avast détecte les intrus connectés à votre réseau domestique et vous alerte en un clic sur les accès non autorisés. Pratique si vous partagez votre connexion avec plusieurs appareils à la maison.
- Protection anti-ransomware : le logiciel surveille les processus actifs à la recherche de comportements anormaux, modifications système suspectes, chiffrement soudain de fichiers, et bloque les tentatives de prise en otage de vos photos et documents.
Plusieurs limites méritent cependant votre attention avant de vous décider :
- Pas de VPN intégré : l'accès au VPN est réservé à Avast One ou à la version Premium. Si vous fréquentez régulièrement des Wi-Fi publics, c'est un manque notable.
- Un seul appareil couvert : la version gratuite ne protège qu'un terminal, sans gestion centralisée possible.
Cette protection gratuite est-elle un vrai bon plan ?
La question se pose différemment ici, puisqu'il n'y a ni réduction temporaire ni code promo : Avast Gratuit est un produit durablement libre d'accès, sans engagement et sans bascule automatique vers un abonnement payant. Ce que vous obtenez gratuitement, protection en temps réel, anti-ransomware, sécurité Wi-Fi, alerte piratage et module anti-escroqueries IA, est souvent facturé chez d'autres éditeurs.
Pour un usage personnel courant, le rapport valeur/usage est difficile à battre dans cette catégorie. La nuance tient à l'expérience utilisateur : les sollicitations pour passer à Premium sont fréquentes, et l'interface peut sembler orientée vers la conversion plutôt que vers la tranquillité. Si vous êtes à l'aise avec cela, le bilan reste largement positif. Si vous préférez une protection discrète et sans publicité, il faudra envisager une alternative.
