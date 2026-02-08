Souvent perçu comme naturellement protégé, le Mac reste pourtant exposé dès lors qu’il est connecté, utilisé en déplacement ou partagé en famille. Intego Mac Premium Bundle X9 se positionne comme une solution tout-en-un, pensée exclusivement pour macOS, avec antivirus, pare-feu, contrôle parental et outils de sauvegarde.

L’offre actuelle ramène l’abonnement annuel à 29,99 €, soit 2,50 € par mois, un niveau de prix rarement observé pour une suite aussi complète. Un bon plan qui peut avoir du sens pour les utilisateurs souhaitant centraliser leur sécurité sans multiplier les logiciels.