L’idée reçue selon laquelle macOS serait naturellement invulnérable a vécu. La popularité croissante des Mac en fait une cible de choix pour les cybercriminels. Logiciels espions, fausses extensions de navigateur, pièces jointes piégées ou sites frauduleux, les attaques se multiplient et exploitent souvent la confiance des utilisateurs.

Dans ce contexte, s’appuyer uniquement sur les protections natives de macOS peut s’avérer insuffisant, notamment pour les usages quotidiens comme la navigation web, les emails ou les téléchargements.