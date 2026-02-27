Les menaces numériques qui ciblent macOS progressent d'année en année, et le mythe du Mac invulnérable appartient désormais au passé. La suite Intego Mac Premium Bundle X9 est actuellement proposée à 29,99 €/an au lieu de 84,99 €, une fenêtre tarifaire que la rédaction a décidé d'analyser en détail pour vous aider à faire le bon choix.
Le Mac est aujourd'hui une cible privilégiée des cybercriminels, et la protection native de macOS ne suffit plus à couvrir l'ensemble du spectre des menaces actuelles. Intego, spécialiste historique de la sécurité sur Apple depuis 1997, propose avec son Mac Premium Bundle X9 une suite tout-en-un qui va bien au-delà du simple antivirus.
À 2,50 € par mois en ce moment, cette offre s'adresse aussi bien aux particuliers soucieux de protéger leurs données qu'aux familles ayant besoin d'un contrôle parental intégré.
L'essentiel en bref :
- Prix actuel : 29,99 €/an (soit 2,50 €/mois)
- Prix habituel : 84,99 €/an
- Économie : 55 € soit -65%
- Durée : 1 an, 1 Mac
- Inclus : VirusBarrier X9, NetBarrier X9 (pare-feu), ContentBarrier (contrôle parental), Washing Machine X9 (nettoyeur)
- Compatibilité : toutes les versions de macOS, y compris macOS Sequoia
- Garantie : satisfait ou remboursé 30 jours
Une offre à -65% sur une suite jugée référence pour macOS
Le prix habituel du Mac Premium Bundle X9 tourne autour de 84,99 €/an, ce qui place cette promotion à environ 65% de réduction, un niveau de remise assez rare sur ce segment. La durée est d'un an et concerne un Mac, ce qui correspond au cas d'usage le plus courant chez les particuliers.
Ce n'est pas une offre de lancement ni un produit inconnu : Intego affiche une note de 9,6/10 dans l'avis indépendant de la rédaction Clubic, basée sur plusieurs années de tests. Le contexte de 2026, multiplication des ransomwares, phishing plus sophistiqué, rend cette fenêtre tarifaire particulièrement pertinente à saisir.
Ce que fait réellement le Mac Premium Bundle X9
Le Bundle X9 repose sur quatre outils distincts, chacun couvrant un angle de la sécurité macOS. VirusBarrier X9 assure la protection antivirus en temps réel avec un taux de détection de 100% des malwares Mac validé par AV-TEST et AV-Comparatives, deux organismes d'évaluation indépendants reconnus.
NetBarrier X9 est un pare-feu bidirectionnel intelligent qui adapte automatiquement ses règles selon que vous vous connectez depuis votre domicile ou un réseau Wi-Fi public, une fonction précieuse pour les utilisateurs nomades. Washing Machine X9 complète le tableau en nettoyant les fichiers inutiles et les doublons, ce qui peut redonner de la fluidité à un Mac vieillissant.
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Face aux alternatives du marché
Intego se distingue de ses concurrents directs, Bitdefender, Norton, Kaspersky, par une approche 100% macOS native, là où la plupart des autres éditeurs proposent des portages de solutions Windows. Ce positionnement garantit une meilleure intégration avec les processeurs Apple Silicon (M2, M3, M4) et un impact quasi nul sur les performances.
En revanche, si vous gérez un parc mixte Mac + Windows ou Android, une solution multiplateforme peut s'avérer plus cohérente sur le long terme.
Ce qu'on en pense vraiment
Avant de valider un achat, il est utile de peser honnêtement les forces et les limites de la suite, surtout dans un contexte où les offres de sécurité se multiplient et où le renouvellement automatique est souvent la règle.
✅ Les points forts
- Détection à 100% des menaces Mac, validée par des tests indépendants AV-TEST et AV-Comparatives
- Suite complète en un seul abonnement : antivirus, pare-feu, contrôle parental, nettoyeur système
- Spécialisé macOS depuis 1997 : aucun portage PC, intégration native et légèreté système confirmée
- Compatible macOS Sequoia et avec toutes les versions récentes
- Garantie satisfait ou remboursé 30 jours pour tester sans risque
❌ Les limites
- Limité à 1 Mac dans cette offre : prévoir un abonnement supérieur pour un foyer multi-appareils
- Pas de VPN intégré ni de gestionnaire de mots de passe, contrairement à certains concurrents comme Norton 360
- Renouvellement à prix plein (84,99 €/an) à l'issue de la première année : penser à surveiller l'échéance
- Pas adapté aux parcs mixtes Mac/Windows/Android pour une gestion centralisée
✅ Verdict de la rédaction
À 29,99 € pour un an de protection complète, le Mac Premium Bundle X9 d'Intego représente un investissement justifié pour tout utilisateur Mac qui souhaite aller au-delà de la protection native de macOS. L'offre s'adresse particulièrement aux particuliers gérant un seul Mac, aux télétravailleurs qui se connectent à des réseaux publics, et aux familles cherchant un contrôle parental intégré sans solution supplémentaire.
En revanche, si vous disposez déjà d'une suite multiplateforme active ou d'un parc de plusieurs machines, il vaudra mieux comparer les offres multi-licences avant de vous engager. Le rapport valeur/prix à ce tarif reste difficile à contester : 2,50 €/mois pour un logiciel noté 9,6/10 par Clubic, c'est le genre de fenêtre à ne pas laisser filer.
